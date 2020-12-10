"الصحة" تعتمد مراكز تقديم لقاح كوفيد-19

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، لقاح كوفيد-19 في المراكز الطبية التالية:

▪︎إمارة الشارقة:

-المراكز الطبية في منطقة الشارقة الطبية

- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً

‏https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A

-مركز الذيد الصحي

https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A

-مركز اللؤلؤية الصحي

https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59

-مركز تعزيز صحة الأسرة

https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766



-ضاحية مغيدر

https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5

- مركز المدام الصحي

‏https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7

- مركز كلباء الصحي

‏https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9

▪︎إمارة عجمان

-المراكز الطبية التي توفر لقاح كوفيد 19 في منطقة عجمان الطبية

- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً

- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً

‏https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8



- مركز مشيرف الصحي

‏https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6

- مركز الحميدية الصحي

‏https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6

▪︎إمارة أم القيوين:

- المراكز الطبية منطقة أم القيوين الطبية

- مركز البيت متوحد :

- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً

- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً

- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً

‏https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7

-مركز سلمه الصحي

https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8



-مركز فلج المعلا الصحي

https://goo.gl/maps/55hg7yUdVvsGKaJ8A

▪︎إمارة رأس الخيمة

-المراكز الطبيةفي منطقة رأس الخيمة الطبية

- مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً

‏https://goo.gl/maps/T6tk3tUW5m6BA2fX8



- مركز الجزيرة الصحي

‏ https://goo.gl/maps/2C4rAFR1Dy1Ufc5d9

- مركز المنيعي الصحي

‏

‏https://goo.gl/maps/jiMNFzjHyiLyEieq6

▪︎إمارة الفجيرة

-المراكز الطبية في منطقة الفجيرة الطبية والمناطق الشرقية

- مركز مريشد الصحي

من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة1 ظهراً

-يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً

‏https://goo.gl/maps/eZkVYpkuVsuqrx679

- مركز الخليبية الصحي

‏https://goo.gl/maps/n3R6YxXNaTiVS9Xu7

- مركز ضدنا الصحي

‏https://goo.gl/maps/kEf4vyPV63xkehZp8

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