"الصحة" تعتمد مراكز تقديم لقاح كوفيد-19

المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، لقاح كوفيد-19 في المراكز الطبية التالية:

▪︎إمارة الشارقة:
-المراكز الطبية في منطقة الشارقة الطبية

- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً
‏https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A

-مركز الذيد الصحي

https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A

-مركز اللؤلؤية الصحي

https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59

-مركز تعزيز صحة الأسرة

https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766
 
-ضاحية مغيدر

https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5

- مركز المدام الصحي
‏https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7

- مركز كلباء الصحي
‏https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9

 ▪︎إمارة عجمان
-المراكز الطبية التي توفر لقاح كوفيد 19 في منطقة عجمان الطبية

- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً
- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً

‏https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8


- مركز مشيرف الصحي

‏https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6

- مركز الحميدية الصحي

‏https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6

▪︎إمارة أم القيوين:
- المراكز الطبية منطقة أم القيوين الطبية

- مركز البيت متوحد :
- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً
- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً
- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً
‏https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7

-مركز سلمه الصحي

https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8
 
-مركز فلج المعلا الصحي

https://goo.gl/maps/55hg7yUdVvsGKaJ8A

▪︎إمارة رأس الخيمة
-المراكز الطبيةفي منطقة رأس الخيمة الطبية

- مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً
‏https://goo.gl/maps/T6tk3tUW5m6BA2fX8


- مركز الجزيرة الصحي

‏ https://goo.gl/maps/2C4rAFR1Dy1Ufc5d9

- مركز المنيعي الصحي

‏https://goo.gl/maps/jiMNFzjHyiLyEieq6

▪︎إمارة الفجيرة
-المراكز الطبية في منطقة الفجيرة الطبية والمناطق الشرقية

- مركز مريشد الصحي
من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة1 ظهراً
-يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً
‏https://goo.gl/maps/eZkVYpkuVsuqrx679

- مركز الخليبية الصحي
‏https://goo.gl/maps/n3R6YxXNaTiVS9Xu7

- مركز ضدنا الصحي
‏https://goo.gl/maps/kEf4vyPV63xkehZp8

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