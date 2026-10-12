بمناسبة عيد الاتحاد الـ55.. ديوان الرئاسة ينظم "مسيرة الاتحاد" ديسمبر المقبل في الوثبة

أعلن ديوان الرئاسة تنظيم «مسيرة الاتحاد» بمشاركة أبناء القبائل، في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، خلال ديسمبر 2026، وذلك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيداً لما يحمله شعب الإمارات من مشاعر الحب والوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته.

ودعا ديوان الرئاسة الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع المنسق المحدد من القبيلة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح من 12 إلى 19 أكتوبر 2026، عبر الرقم المجاني 8003300.

وتُستقبل طلبات التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الرابعة مساءً حتى السابعة مساءً.