محمد بن زايد: سلامة أهلنا تقتضي الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: أبوظبي - وام

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين والمقيمين في الدولة، برسالة نصية بمناسبة حلول الشهر المبارك.

وقال سموه: «الأخوة والأخوات، المواطنين والمقيمين، يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة (حفظه الله)، وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا».

وأضاف سموه في رسالته: «في ظل هذه الظروف، فإن سلامة أهلنا ومجتمعنا تقتضي التزامكم بالإجراءات الاحترازية، والتحلي بالصبر، للحد من انتشار الوباء.. ثقتي بكم كبيرة لنتجاوز معاً هذه المرحلة.. حفظكم الله وأهلكم من كل مكروه».

وشهدت رسالة سموه، التي وجهها إلى سكان الإمارات مواطنين ومقيمين، ووصلتهم عبر هواتفهم الشخصية، تفاعلاً مجتمعياً كبيراً.

وحملت الرسالة بين سطورها كلمات محبة وتفاؤل وحرص على سلامة الجميع، وطاقة إيجابية لها بالغ الأثر في تحمل جميع أفراد المجتمع مسؤوليتهم الإنسانية والوطنية لتجاوز الظروف المؤقتة التي تمر بها الدولة بسلام.

ووصف مواطنون ومقيمون الرسالة باللفتة الإنسانية النبيلة، التي تجسد إنسانية قائد استثنائي، ومشاعره النبيلة تجاه مجتمع الإمارات في هذه الأيام المباركة، مضيفين أن تهنئة سموه الشخصية أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم في أول أيام رمضان الفضيل شهر الرحمة والبركات.

وأضافوا أن رسالة سموه رسالة أمل وتفاؤل تدعو إلى تكاتف الجميع لعبور المرحلة الراهنة بأمان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مع الالتزام بالتخلي عن بعض العادات والتقاليد في شهر رمضان الفضيل للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وأكدوا التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم، لتجاوز التحدي والعبور إلى مستقبل مزدهر بتكاتف الجميع.