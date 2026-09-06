رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال من الثامن إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، من سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، خلال استقباله في قصر بيان في الكويت.

• الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال من الثامن إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.