رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وتسلَم الرسالة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، من الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، خلال استقباله في قصر بيان في الكويت.