رئيس الدولة يدعو أمير قطر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر 2026، في العاصمة أبوظبي.

وتسلّم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة خارجية دولة قطر، سلطان بن سعد المريخي، من سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، سعيد عبدالله القمزي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الدوحة.