حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة خالد عبدالله بن شيبان المهيري، وعضوية كل من ناصر محمد المنصوري، وسعيد محمد المزروعي، ونورة خميس الغيثي، وأحمد راشد النيادي، وسيف عتيق الفلاحي، وخديم عبدالله الدرعي، وخليفة حمد الظاهري، وقيس راشد الظاهري، وعبدالله أحمد بالعلاء.

وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة تعزيز رسالة الهيئة ودورها الإنساني والمجتمعي، وترسيخ مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد سموه أهمية دور مجلس الإدارة في دعم تنفيذ استراتيجية الهيئة وتحقيق مستهدفاتها، ومواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي والإنساني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الأثر الإنساني والمجتمعي، وتعزيز استدامة البرامج والمبادرات، والجاهزية والاستباقية وسرعة الاستجابة للنداءات الإنسانية والإغاثية.

كما أكد سموه أهمية تعزيز السياسات والحوكمة، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنية، وتوسيع الشراكات الفاعلة، والاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية، بما يدعم كفاءة الهيئة واستدامة أثرها، ويواكب توجهات دولة الإمارات وريادتها في العمل الإنساني.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهود وما قدموه من إسهامات خلال فترة عضويتهم، مثمناً دورهم في دعم مسيرة الهيئة وتعزيز رسالتها الإنسانية والمجتمعية.