رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأوروبية

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، التي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقد تسلم الرسالة وزير دولة، خليفة بن شاهين المرر، لدى استقباله بديوان عام الوزارة في أبوظبي، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتطلع إلى قمة ثانية ناجحة.