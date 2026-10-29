محمد بن زايد يدعو رئيس القمر المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عثمان غزالي، تتضمن دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.

وتسلّم رئيس جمهورية القمر المتحدة الرسالة خلال استقباله سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة جمعة راشد الرميثي.