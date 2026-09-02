رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وتسلّم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة خارجية دولة قطر، سلطان بن سعد المريخي، من سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، سعيد عبدالله القمزي، خلال استقباله في مقر الوزارة في الدوحة.