رئيس الدولة يدعو الرئيس اللبناني إلى المشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027»

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جوزاف عون، تتضمن دعوته إلى حضور حفل افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وتكريم الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة»، والمشاركة في «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وذلك يومَي 12 و13 يناير 2027، وتسلّم رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جوزاف عون، الرسالة خلال استقباله سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية، فهد سالم الكعبي.