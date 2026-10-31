محمد بن راشد يدعو محمد بن سلمان إلى حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي. وتسلَّم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، من سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، مطر سالم مرّان الظاهري، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض.