تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل
رئيس الدولة يدعو ملك البحرين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل في أبوظبي.
وتسلّم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، الرسالة خلال استقباله سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، فهد محمد بن كردوس العامري.
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