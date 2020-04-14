إقبال كبير على مركز الفحص الوطني في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكدت الدكتورة طبيب استشاري مدير مركز الفحص الوطني بفرع الفجيرة، فتحية العوضي، أن المركز استقبل عدداً كبيراً خلال اليوم الأول لفحص فئات مختلفة مثل حالات مصابة بأمراض مزمنة وكبار السن وحالات لأشخاص مخالطين لأحد مصابي فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالات حاصلة على مواعيد مسبقة عبر الموقع الإلكتروني.

وأفادت بأن المراجعين أشادوا بسهولة الفحص وسرعة إنجازه، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد خلال اليوم الثاني، متوقعة ارتفاع عدد المراجعين مستقبلاً إلى أضعاف الأيام الأولى.

وأضافت أن الطاقة الاستيعابية للمركز في اليوم الواحد 600 مركبة يومياً، في كل مركبة ثلاثة أشخاص، مشيرةً إلى أن المركز يستقبل المركبات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

وشهد مركز المسح الوطني للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في الفجيرة، خلال اليوم الثاني توافد عدد كبير من المراجعين من جنسيات وفئات مختلفة.

ورصدت «الإمارات اليوم» أعداداً كبيرة من العمال الآسيويين الذي جاؤوا للفحص مع أسرهم من أجل التأكد من خلوهم من الفيروس، من خلال أخذ مسحة من الأنف للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعدما حصلوا على مواعيد مسبقة عبر الموقع الإلكتروني المخصص.