كشفت مدير إدارة الطفل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أمل المري، أن 72 طفلاً يستفيدون من خدمات المركز حالياً، مشيرة إلى أن المركز يقدم استشارات متخصصة من خلال استقبال الحالات في مقره بمنطقة البرشاء، مع توجيه الأسرة إلى الخطوات والخدمات المناسبة لاحتياجات الطفل.

وقالت أمل المري، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن نتائج المسح النمائي للأطفال في سن الطفولة المبكرة تسهم في التعرف إلى نقاط القوة والاحتياجات النمائية لدى الطفل، ومتابعة مؤشر نموه، وتزويد الأسرة بإرشادات تتناسب مع احتياجاته، أو توجيهها إلى الخدمات المتخصصة داخل الهيئة أو خارجها، بما يدعم الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

وأوضحت أن الهيئة قامت بتطبيق أداة المسح النمائي للأطفال (ASQ) ضمن منصتها في أسبوع الطفولة المبكرة، وهي أداة معيارية للكشف المبكر عن مؤشرات التأخر النمائي في رحلة تستغرق نحو 25 إلى 30 دقيقة للأسرة والطفل.

وأكدت المري أن نتائج المسح أسهمت في التعرف إلى نقاط القوة والاحتياجات النمائية لدى الطفل، ومتابعة مؤشر نموه، وتزويد الأسرة بإرشادات تتناسب مع احتياجاته، أو توجيهها إلى الخدمات المتخصصة داخل الهيئة أو خارجها، بما يدعم الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

من جانبها، أوضحت مدير مركز دبي لنمو الطفل، شهد الدوسري، أن الهدف من المسح النمائي لا يقتصر على تقييم حالة الطفل، وإنما يمتد إلى توجيه الأسرة وجمع البيانات التي تسهم في تقديم الدعم المناسب مستقبلاً.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال هو تخوّف بعض الأسر من إجراء المسح، بسبب القلق من اكتشاف وجود تحديات نمائية لدى الطفل، وما قد يترتب على ذلك من الدخول في رحلة التشخيص وتقبل الحالة والالتزام بالجلسات العلاجية المنتظمة، الأمر الذي قد يستدعي تغييراً في نمط حياة الأسرة والتزاماتها اليومية.

وقالت إن المركز يحرص بشكل أساسي على توعية الأسر بأن المسح النمائي إجراء بسيط وآمن، ولا يستدعي الخوف، موضحة أنه يعتمد على اللعب والتفاعل، إذ يشارك الوالدان الطفل في أنشطة اللعب، فيما يراقب الاختصاصيون أداءه ومهاراته للتعرف إلى أي مؤشرات قد تدل على وجود تحديات نمائية.

وأوضحت أن خدمات المركز مخصصة لمواطني الدولة من سكان إمارة دبي، وتعتمد على تقديم التدخل العلاجي للطفل في بيئته الطبيعية، بما يتيح للاختصاصيين متابعته في الأماكن التي اعتاد الوجود فيها، مثل المنزل والمدرسة والحضانة وحتى المراكز التجارية، بما يساعد على تقديم الدعم ضمن محيطه اليومي.