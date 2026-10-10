ضباب يحجب الرؤية على طرق الدولة ليلاً وصباحاً حتى الثلاثاء

حذّر المركز الوطني للأرصاد من تشكّل الضباب خلال الأيام المقبلة، وتحديداً في الفترة من منتصف الليل وحتى الصباح الباكر، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الغربية منها.

وقال المركز لـ«الإمارات اليوم»، إن فرص تشكل الضباب أو الضباب الخفيف مستمرة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، داعياً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة توقيت نزول الضباب، والالتزام بتخفيف السرعات على الطرقات لضمان السلامة.

وحول أسباب تكوّن الضباب في الإمارات خلال هذه الفترة، أوضح المركز أنه مع اعتدال الأجواء تنخفض الحرارة ليلاً، ويحدث تبريد الهواء الرطب قرب سطح الأرض، ثم تكاثف بخار الماء إلى قطرات صغيرة معلقة فيتشكل الضباب.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة عوامل تساعد على تشكله، هي ارتفاع الرطوبة، وصفاء السماء، وهدوء الرياح ، ويُعرف هذا النوع بالضباب الإشعاعي، وهو شائع في الدولة.

وأشار إلى أن الضباب يظهر غالباً ليلاً وفجراً، وقد يستمر ساعات عدة ثم يتلاشى تدريجياً مع ارتفاع الحرارة بعد الشروق أو نشاط الرياح، ويصل مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، ما يجعل رؤية المركبات والطريق أكثر صعوبة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، لـ«الإمارات اليوم»، إن أكتوبر ونوفمبر ومارس من أكثر الشهور التي يتكون فيها الضباب، بواقع أكثر من 12 يوماً لكل شهر منها.