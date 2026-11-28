محمد إبراهيم - دبي

أدّى طلبة الصف الـ12، في المسارين العام والمتقدم، أمس، امتحان الكيمياء ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027، وأجابوا خلال 120 دقيقة على 30 سؤالاً موضوعياً، قُدّمت إلكترونياً وغطّت موضوعات مقرر الفصل الأول.

وقدّر الطلبة أن نحو 80% من الأسئلة جاءت في متناولهم، فيما تطلّبت الـ20% المتبقية مزيداً من التفكير.

وتُستأنف الاختبارات بمادة الفيزياء، الاثنين الموافق السابع من ديسمبر المقبل، عقب إجازة عيد الاتحاد.

وتفصيلاً، قال الطلبة عبدالرحمن حامد، ويوسف عمرو، وميثاء الشامسي، وعلياء عبدالله، وحمدان محمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن موضوعات الامتحان والمهارات المطلوبة للإجابة جاءت في نطاق ما درسوه خلال الفصل الأول، وانسجمت مع المحاور الواردة في الهيكل الامتحاني. وأوضحوا أن وضوح الصياغة سهّل عليهم تحديد المطلوب في معظم الأسئلة، فيما احتاج بعضها إلى وقت أطول لقراءة المعطيات وربطها بما تعلّموه.

وأشاروا إلى أن نحو 80% من الأسئلة جاءت في متناولهم، فيما تطلّبت الـ20% المتبقية مزيداً من التفكير. وأشاروا إلى أن تفاوت مستوى الأسئلة ظهر في طبيعة المهارة المطلوبة للإجابة، إذ تناول بعضها الخصائص الفيزيائية للهيدروكربونات والتمييز بين المركبات العضوية وغير العضوية، فيما ركّز بعضها الآخر على تسمية المركبات بدقة وتمثيل بنيتها بالرسم الهيكلي.

وشغلت وحدتا «الهيدروكربونات» و«مشتقات الهيدروكربونات» حيزاً بارزاً من الامتحان. وعزا الطلبة ارتياحهم إلى الأسئلة المرتبطة بهما إلى الاهتمام الذي حظيت به الوحدتان خلال الفصل الدراسي، إذ تناول الامتحان موضوعاتهما من أكثر من جانب، بدءاً من معرفة خصائص المركبات وتصنيفها، وصولاً إلى تطبيق قواعد التسمية وقراءة تركيب المركب وتمثيله.

وفي أسئلة التسمية والرسم الهيكلي، امتدّ المطلوب إلى الربط بين اسم المركب وبنيته، فالتسمية تستند إلى قراءة التركيب وتحديد عناصره ذات الصلة وفق القواعد التي درسها الطلبة، فيما يتطلّب الرسم تمثيل البنية التي تدلّ عليها المعطيات. وأعطى ذلك أسئلة الكيمياء بُعداً تطبيقياً إلى جانب الأسئلة المباشرة التي تقيس المعرفة بالخصائص والقدرة على التمييز بين المركبات.