حذّرت مدارس حكومية، وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، من أن الغش أو مساعدة الآخرين عليه قد يؤدي إلى رصد درجة «صفر» في المادة، وخصم 12 درجة من السلوك، والحرمان من الاختبار التعويضي، وذلك قبيل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027، المقررة في 25 نوفمبر الجاري لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12.

وحددت المدارس، في دليل اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، محظورات للغش في الامتحانات على الطلبة، تشمل استخدام الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاختبار، وتبادل الأحاديث أو الإشارات أو أي شكل من أشكال التواصل بين الطلبة داخل القاعة، والنظر إلى إجابات الآخرين أو نسخها، وتسريب الأسئلة أو المشاركة في تسريبها. وتشمل المحظورات أيضاً إتلاف ورقة الاختبار أو محتويات القاعة عمداً، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو عند دخول قاعات الاختبار، والاستعانة بجهات خارجية لإنجاز مهام التعلّم أو التقييم القائم على المشروعات. وتصنّف أدلة وزارة التربية والتعليم الغش مخالفة خطيرة. وعند ضبط الطالب متلبساً به، تُرصد له درجة «صفر» في المادة التي وقعت فيها المخالفة، وإذا ثبتت المخالفة للمرة الأولى، يُحسم من درجات سلوكه 12 درجة، ويُحرم من الاختبار التعويضي، ويُبلّغ ولي أمره بالقرار، وعند تكرار الغش، سواء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، تُرصد للطالب درجة «صفر» في جميع مواد المجموعة (A)، ويُحال إلى برنامج لتقويم السلوك بالتعاون مع ولي أمره، إلى جانب تطبيق العقوبات المقررة في لائحة السلوك.

وتمتد الإجراءات إلى الحالات التي ترصدها الكاميرات، فإذا أظهرت صورة أو مقطع فيديو ارتكاب الطالب الغش، تُرصد له درجة «صفر» في اختبار المادة، ويخضع للإجراء التأديبي المقرر. وتنص الإرشادات الخاصة بالحالات المرصودة بالكاميرات على رصد «صفر» في جميع المواد عند تكرار المخالفة.

وتتحقق المدرسة من الواقعة، وتوثّق تفاصيلها في نموذج مخصص، وتُطلع الطالب على ما سُجّل بحقه، ثم تحيل الحالة إلى الجهة المعنية، وتُشرك ولي الأمر في الإجراءات المتخذة.

وأكدت الوزارة أن سماح أي معلم للطلبة بالغش أو مساعدتهم عليه يُعدّ مخالفة جسيمة لوثيقة السلوك، تستوجب مساءلة المعلم المعني، وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمراقبة سير الامتحانات في المدارس، ورصد حالات الغش ومتابعتها.