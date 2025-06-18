3 فئات من الصفوف الثالث إلى الثاني عشر تتقدم للاختبارات التعويضية الجمعة

تتأهب وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للعام الاكاديمي الجاري 2024-2025 المقرر أن تنطلق بعد غد الجمعة 20 يونيو وتستمر حتى 25 منه باشتراطات ممنهجة لضمان الانضباط، حيث تستهدف ثلاث فئات من طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر .

ليست للجميع

وأكدت الوزارة أن الاختبارات التعويضية ليست موجهة لجميع الطلبة، بل تقتصر فئات طلابية تشمل الطلبة المتغيبين بعذر رسمي مقبول، والذين واجهوا مشكلات فنية موثقة أثناء أداء الامتحانات، والطلبة المصرح لهم مسبقًا بأداء الامتحانات عن بُعد، خصوصًا المقيمين خارج الدولة لأسباب صحية أو مرافقة مرضى.

لا تهدف للتحسين

وشددت التعليمات التي اطلعت عليها " الإمارات اليوم" على أن الاختبارات التعويضية لا تهدف لتحسين الدرجات، كما يُمنع دخول الطلبة الصادرة بحقهم محاضر غش. وجرى التنويه إلى ضرورة إحضار الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، باستثناء طلبة الصف التاسع، مع التأكد من صلاحيتها وتثبيت برنامج “المتصفح الآمن”، لضمان الانضباط والأمان الإلكتروني.

شروط وضوابط صارمة

وطالبت إدارات المدارس الطلبة وذويهم بالالتزام بالتوقيت المحدد لكل اختبار، حيث لن يُسمح بدخول المتأخرين. كما شددت على ضرورة طباعة “هيكل الامتحان” المتوفر في دليل الطالب، والاطلاع على محتوى الفصل الثالث فقط باعتباره المرجع الرسمي للأسئلة.

الطلبة خارج الدولة

وافادت بالنسبة للطلبة الموجودين خارج الدولة وتم التصريح لهم مسبقًا بأداء الاختبار عن بعد، فقد طالبتهم الوزارة بالاستعداد الجيد من حيث إعداد الأجهزة وتوفير بيئة تقنية سليمة، مع ضرورة التواصل مع المدرسة لتأكيد موعد الاختبار واستلام التذكرة الإلكترونية.

منع الغياب غير المبرر

وشددت الوزارة ضمن توجيهاتها لإدارات المدارس على أن الغياب غير المبرر أو عدم تقديم العذر في الوقت المحدد سيحرم الطالب من أداء الاختبار التعويضي، وذلك تنفيذًا لتعليمات مشددة تم تعميمها على جميع المدارس خلال فترة الامتحانات.

الجدول المعتمد

وبحسب الجدول المعتمد، يستهل طلبة الـ12 امتحاناتهم بمادتَي التربية الإسلامية «إلكتروني» (الفترة الأولى) من 9:00 إلي 10:00 صباحاً، الكيمياء «إلكتروني» (الفترة الثانية) من 10:00 إلى 12:00 مساء، ثم يواصل الطلبة، الاثنين 23 يونيو أداء الامتحان في مادتَي اللغة الإنجليزية والفيزياء، ثم اليوم التالي الثلاثاء 24 منه مادتي الرياضيات واللغة العربية، ويختتمون الطلبة اختباراتهم التعويضية بامتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والأحياء يوم الأربعاء 25 الجاري

المسار التطبيقي

أما طلبة المسار التطبيقي، من المقرر أن يستهلون اختباراتهم الجمعة 20 الجاري بمادة التربية الإسلامية فترة أولى فقط، ويؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية الاثنين 23 يونيو، ثم العلوم التطبيقية على فترتين، تليها مادتي الرياضيات التطبيقية واللغة العربية الثلاثاء 20 الجاري، ويختتمون اختباراتهم بمادة الدراسات الاجتماعية، الأربعاء 25 الجاري