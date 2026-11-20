أكد معلمو رياضيات وتربويون أن سهولة إنجاز واجبات الرياضيات بالذكاء الاصطناعي، تستدعي التحقق من فهم الطلبة وقدرتهم على الحل من دون مساعدة، مطالبين بتعزيز المناقشات الشفهية والاختبارات الصفية والتطبيق الفردي، لضمان أن تعكس الإجابات الصحيحة إتقاناً فعلياً للمهارات، وتكشف فجوات التعلم قبل الاختبارات.

ودعت إدارات مدارس حكومية وخاصة، أخيراً، إلى تسجيل الطلبة في برامج متخصصة مثل «سمارت برين للحساب الذهني»، لتعزيز التركيز والذاكرة وسرعة الحساب ودقته.

وكشفت دراسة دولية بعنوان «إنجاز أسرع وتعلم أقل»، أن الطلبة في مجتمعات تعليمية مختلفة باتوا يقضون وقتاً أقل في حل مسائل الرياضيات الكلامية بعد إطلاق «شات جي بي تي»، بينما أظهر عرض لنتائجها تراجع نسبة إجاباتهم الصحيحة من نحو 80% إلى 60% في اختبارات تُجرى تحت إشراف للتحقق من مستواهم الفعلي وتحديد المقرر المناسب لهم، ما يشير إلى أن سرعة إنجاز الحلول لا تعني بالضرورة إتقان المهارة والقدرة على تطبيقها باستقلالية.

الفهم أولاً

وقالت معلمة الرياضيات، وفاء الباشا، إن التحقق من تعلم الطالب يحتاج إلى مناقشته في بعض إجاباته، وطلب تفسير اختياره للعملية الحسابية، ثم تغيير أحد المعطيات لمعرفة قدرته على التعامل مع السؤال الجديد، موضحة أن الإجابة الصحيحة تظل بحاجة إلى ما يثبت فهم الخطوات التي أنتجتها.

وأضافت أن المسائل الكلامية تكشف مجموعة مترابطة من المهارات، تبدأ بفهم النص وتحديد المعطيات، وتمتد إلى اختيار استراتيجية الحل وتنفيذ العمليات ومراجعة النتيجة، مشيرة إلى أن الحصول على الحل جاهزاً قد يخفي موضع التعثر ويؤخر معالجته.

وبينت أن الواجبات يمكن أن تتضمن تحليل إجابة خطأ، أو مقارنة طريقتين، أو تفسير نتيجة، مع تخصيص وقت داخل الصف لمناقشة نماذج من أعمال الطلبة، بما يساعد المعلم على تحديد الاحتياج الفعلي لكل طالب.

وأوضح المختص في علم الرياضيات، الدكتور مهران علي، أن امتلاك الطالب مهارة التحقق من الإجابة بات ضرورة مع سهولة الحصول على حلول بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الناتج الصحيح قد يخفي خطوات لم يفهمها الطالب، بينما قد تتضمن الحلول الآلية أخطاء لا يكتشفها دون أساس رياضي متين.

وأضاف أن تدريب الطلبة على تقدير الناتج قبل الحساب، ومراجعة وحدات القياس، والتعويض بالإجابة في المسألة الأصلية، يعزز قدرتهم على فحص الحلول، ويجعل تعاملهم مع المساعد الذكي قائماً على التقييم والمراجعة، مؤكداً أن تنمية الحساب الذهني باتت ضرورة تربوية لتعزيز استقلالية الطلبة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبين أن تخصيص سجل مختصر للأخطاء المتكررة وأسبابها، يتيح توجيه المراجعة إلى احتياجات محددة، مع إعادة اختبار المهارة بأسئلة مختلفة للتأكد من تجاوز التعثر، بدلاً من تكرار تدريبات يجيد الطالب حلها بالفعل.

تقييم الطالب

وأكدت المختصة في التقويم التربوي، شريفة علي، أن دقة تقييم الطالب تتطلب تنويع أدواته، بدمج الواجبات المنزلية والاختبارات الصفية القصيرة والمناقشة الشفهية والتطبيق الفردي، وفق الأنظمة المعتمدة، لضمان قياس الفهم والقدرة على الإنجاز باستقلالية.

وأوضحت أن تفاوت الأداء بين المنزل والاختبار يستوجب تقصي أسبابه، بدءاً من حجم المساعدة التي يتلقاها الطالب، وصولاً إلى قلق الاختبار وضعف المهارات الأساسية، مشددة على أن هذا التفاوت وحده لا يثبت الغش أو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن التحقق يستهدف كشف فجوات التعلم مبكراً وتوجيه الدعم لمعالجتها، بما يجعل الدرجة معبرة عن المستوى الفعلي للطالب، ويمنح الأسرة صورة دقيقة عن مهاراته واحتياجاته التدريبية.

مساعدة تعلم

وقال خبير تقنيات التعليم، شادي دياب، إن الاستفادة التعليمية من المساعد الذكي يمكن أن تبدأ بمحاولة الطالب، ثم طلب تلميح محدد أو شرح مفهوم غامض أو مراجعة خطوة أخطأ فيها، يعقبها حل مستقل يكشف ما اكتسبه من التفاعل.

وأوضح أن تقييم الأداة يشمل طريقة تقديمها للمساعدة، ومدى إشراك الطالب في التفكير، وتدرجها في الشرح، وطلبها تطبيق الفكرة في مثال آخر، مشيراً إلى أن قدرة الطالب على الحل بعد إغلاق المساعد معيار عملي لفحص الاستفادة.

وأضاف أن وضوح التعليمات المدرسية بشأن الاستخدام المسموح به في كل مهمة، والجزء المطلوب إنجازه باستقلالية، وكيفية الإفصاح عن المساعدة، يسهم في توحيد التوقعات لدى الطلبة والأسر.

شراكة الأسرة

وأكدت ولية الأمر، وضحة المطوع، أن متابعة تعلم الأبناء تتطلب إرشادات مدرسية واضحة، تساعد الأسرة على التحقق من الفهم عبر شرح فكرة المسألة أو حل سؤال مشابه باستقلالية، وتجاوز الاكتفاء بإنجاز الواجب.

وأضافت أن تحديد مواضع التعثر وإطلاع المعلم عليها يعززان فاعلية الدعم، مشددة على أهمية حوار يشجع الطالب على الإفصاح عما لم يفهمه، دون تفسير كل خطأ أو تردد بوصفه دليلاً على إساءة استخدام التكنولوجيا.

وقبل الاختبارات، يمكن تنظيم المراجعة في ثلاث خطوات: محاولة فردية تكشف المستوى، ومعالجة موجهة للأخطاء، ثم حل مستقل لأسئلة مختلفة، بما يمكّن المدرسة والأسرة من التحقق من إتقان الطالب وقدرته على تطبيق مهاراته دون مساعدة.

تنمية القدرات

بدورها، وجّهت إدارات مدارس حكومية وخاصة، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلبة إلى التسجيل للمشاركة في برنامج الزيارات المدرسية لـ«سمارت برين للحساب الذهني» للعام الدراسي 2026-2027، الذي يستهدف الطلبة من الروضة حتى الصف التاسع، بغض النظر عن مستويات تحصيلهم الأكاديمي.

وأوضحت المدارس في تعميمات وجّهتها إلى الأسر، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتنمية المهارات الذهنية لدى الطلبة، ويشمل المواطنين وغير المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة والتقنية على مستوى الدولة.

وبحسب التعميمات، يستهدف البرنامج تعزيز التركيز والانتباه، وتقوية الذاكرة والتصور الذهني، وزيادة السرعة والدقة في الأداء، بما يدعم تحصيل الطلبة في مختلف المواد الدراسية.

ويمتد برنامج الزيارات ساعة واحدة حضورياً أو عن بُعد، ويجمع بين التعريف التفاعلي بالمعداد والحساب الذهني، والتدريب المتدرج وفق عمر الطالب ومستوى مهارته، والتحديات والعروض المهارية، ودعت المدارس الأسر الراغبة في المشاركة إلى التواصل مع شؤون الطلبة للحصول على التفاصيل واستكمال التسجيل.

الأنشطة الذهنية

وأكد مدير مدرسة المعرفة، سامر سرحان، أن فاعلية الأنشطة الذهنية تُقاس بقدرة الطالب على توظيف مهاراته في مواقف جديدة، ما يتطلب تحديد أهداف التدريب ومتابعة تقدمه، وتجاوز الاكتفاء بتفاعله أثناء النشاط أو سرعته في الإجابة.

وأوضح أن الحساب الذهني يعزز الطلاقة في إجراء العمليات، بينما يتطلب حل المسائل الكلامية فهم النص وتحليل العلاقات بين المعطيات واختيار استراتيجية مناسبة، مشدداً على ضرورة تكامل الأنشطة مع التدريس الصفي، وقياس أثرها وفق المهارات المستهدفة.

وأضاف أن ترسيخ التعلم المستقل يقتضي منح الطالب فرصة للمحاولة وشرح خطواته وتصحيح أخطائه، مع توجيه استخدام الأدوات الذكية نحو التلميح والتفسير ومراجعة الحل، ثم التحقق من قدرته على أداء مهام مماثلة دون مساعدة، بما يكشف احتياجاته الفعلية للدعم.