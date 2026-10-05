في يوم المعلم العالمي.. مدارس الدولة تعزف سيمفونية الوفاء والتقدير لـ«رسل العلم»

في يوم المعلم العالمي، عزفت مدارس الدولة سيمفونية وفاء وتقدير لـ«رسل العلم»، واجتمعت أصوات الطلبة والأسر والقيادات المدرسية على رد الجميل لمن يحملون رسالة بناء الأجيال، في احتفاء تجاوز كلمات الشكر والهدايا إلى استحضار مواقف وتجارب صنعت فارقاً في مسيرة الطلبة، ورسخت أن أثر المعلم لا يُختزل في درس أو درجة، بل يمتد إلى عقل يبنيه، وموهبة يكتشفها، وثقة يغرسها، ومستقبل يسهم في صناعته.

وشاركت «الإمارات اليوم» الميدان التربوي احتفالاته بيوم المعلم، ورصدت رسائل الطلبة والأسر وشهادات التربويين والمعلمين حول أثر «رسل العلم» في مسيرة الأجيال، بالتزامن مع مؤشرات دولية تعكس المكانة المتقدمة للمعلم في الدولة؛ إذ تصدرت الإمارات المرتبة الأولى بين الأنظمة التعليمية العربية المشاركة، وحلّت رابعة بين 55 نظاماً تعليمياً في مؤشر التقدير المجتمعي لمهنة التدريس، فيما أفاد 78.4% من المعلمين بأن مهنتهم تحظى بالتقدير في المجتمع.

تقدير مجتمعي

وتفصيلا، كشفت بيانات منصة «Education GPS» التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، استناداً إلى نتائج المسح الدولي للتعليم والتعلم «TALIS»، الذي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الإمارات جاءت الأولى عربياً والرابعة بين 55 نظاماً تعليمياً في مؤشر التقدير المجتمعي لمهنة التدريس، إذ أفاد 78.4% من المعلمين في الدولة بأن مهنتهم تحظى بالتقدير في المجتمع.

وفي المقارنة العربية، سجلت السعودية نحو 77%، والبحرين 69%، والمغرب 50%. وبذلك تتصدر الإمارات الأنظمة العربية المشاركة في هذا المؤشر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

علاقة المعلم بالأسرة

وسجلت الدولة حضوراً أكثر تقدماً في علاقة المعلم بالأسرة، إذ أفاد 91.7% من المعلمين المشمولين بأنهم يشعرون بالتقدير من أولياء الأمور والأوصياء في مدارسهم، لتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بين 55 نظاماً تعليمياً في هذا المؤشر.

وتمنح هذه النتائج احتفالات المدارس بيوم المعلم بُعداً يتجاوز التكريم الرمزي، إذ تعكس مكانة المهنة مجتمعياً، وتضع في الواجهة العلاقة بين المعلم والطالب والأسرة والمدرسة، وما يرتبط بها من ثقة ودعم مهني وشراكة مستمرة تنعكس على جودة التعلم.



الرضا المهني

وبحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالإمارات، بلغت نسبة الشعور بالتقدير المجتمعي نحو 78% بعد التقريب، مقابل 22% في متوسط دول وأقاليم المنظمة التي تتوافر عنها بيانات.

كما كشفت النتائج عن مستويات مرتفعة من الرضا المهني؛ إذ أفاد 92% من المعلمين المشمولين في الإمارات بأنهم راضون إجمالاً عن وظائفهم، مقابل 89% في متوسط المنظمة.

وامتد التفوق إلى أثر التطوير المهني، إذ أكد 81% من المعلمين أن أنشطة التطوير التي شاركوا فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح أحدثت أثراً إيجابياً في تدريسهم، مقارنة بـ55% في المتوسط المقارن.

تقدير وتمكين

وأكد مدير عام المدارس الأهلية الخيرية، الدكتور ماهر خطاب، أن مكانة المعلم لا تختزل في مناسبة، بل تترسخ في بيئة تقدر خبرته وتدعم تطوره وتمنحه دوراً في صناعة القرار التعليمي، فيما شدد عضو مجلس الأمناء حسن المالكي على أن استقرار المعلم يتطلب تدريباً يواكب احتياجاته، وإرشاداً مهنياً وتبادلاً للخبرات وتنظيماً للأعباء، خصوصاً للمعلمين في سنواتهم الأولى.

وقال مدير المدرسة الأهلية الخيرية – سمنان، سالم النعيمي، إن أقوى صور التكريم هي التي تكشف أثراً حقيقياً للمعلم في حياة الطالب؛ من تجاوز صعوبة دراسية إلى اكتشاف موهبة أو بناء الثقة بالنفس، فيما أكد نائب مدير المدرسة، الدكتور عمرو منجد، أن نجاح المعلم يتجاوز نتائج الاختبارات إلى قدرته على اكتشاف احتياجات طلبته وتنمية مواهبهم وبناء شخصيات قادرة على السؤال والمشاركة والمثابرة.

تطور الطلبة

وأكد رئيس قسم الاجتماعيات المعلم مجدي صلاح سلامة أن أثر المعلم يُقرأ في تطور طلبته، حين ينتقل الطالب من التردد إلى المشاركة ومن صعوبة التعبير إلى طرح أفكاره بثقة، فيما رأى معلم الرياضيات حسين شلبي بطي أن بناء ثقة الطالب بقدرته على الفهم يمثل مدخلاً أساسياً للتعلم، من خلال تبسيط المفاهيم وتحويل الخطأ إلى فرصة للتطور، بدعم من شراكة فاعلة مع الأسرة.

وأكدت المعلمة شريفة علي أن رسالة المعلم تتجاوز نقل المعرفة إلى إيقاظ الفضول وبناء عقل يسأل ويجرب ويبحث، معتبرة أن أجمل صور رد الجميل للمعلم أن يستحضر الطالب موقفاً تعليمياً فتح أمامه باباً للاكتشاف أو دفعه إلى تطوير فكرة بنفسه، بما يجعل أثر المعلم ممتداً أبعد من الصف والكتاب والدرجة.