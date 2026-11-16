مدارس تشدد على الحضور وتحتسب غياب الطلبة مضاعفاً من 16 إلى 23 نوفمبر

شدّدت إدارات مدارس على أهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة استمرار الدراسة كالمعتاد، وعدم طلبها أو تشجيعها على الغياب، في وقت تتواصل فيه الاختبارات القصيرة والتقييمات، واستكمال المناهج والمراجعات، والاستعداد للاختبارات المركزية.

وأوضحت تعميمات مدرسية أطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن الحصص ستُخصص لاستكمال الدروس ومعالجة النواقص، وحل التدريبات الداعمة، ومراجعة الهياكل الامتحانية وتثبيت المعلومات، إلى جانب إنجاز المهام واستكمال رصد الدرجات. كما يتضمن الأسبوع الجاري اختباراً تجريبياً على مستوى الدولة استعداداً لاختبارات نهاية الفصل، فيما تستقبل مدارس فرق التفتيش والتقييم الشامل، والاطلاع على مستوى التحصيل الأكاديمي والانضباط المدرسي.

وفي تنبيه موجه إلى أولياء الأمور، أفادت إدارات المدارس بأن الغياب خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري سيُحتسب مضاعفاً، بحيث يُسجل كل يوم غياب بيومين، مع منع الاستئذان والخروج المبكر خلال الفترة نفسها. ودعت إلى الالتزام بالحضور اليومي، مشيرة إلى تطبيق اللائحة السلوكية بحق حالات الغياب.

وأكدت إدارات المدارس أن وجود الطلبة في الصفوف يتيح لهم الاستفادة من الشروحات والمراجعات والتدريبات، وإنجاز المتطلبات الأكاديمية قبل الاختبارات، وحثت أولياء الأمور على متابعة انتظام أبنائهم والتعاون مع المدارس.