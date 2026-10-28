مدارس تقيس مهارات طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع باختبارات خط أساس في الإنجليزية والحوسبة

أعلنت مدارس عن إجراء اختبارات خط أساس لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع في اللغة الإنجليزية، ولطلبة الصف الرابع في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع التقييم الوطني للذكاء الاصطناعي الذي خضع له طلبة الصفوف الخامس والسادس والتاسع والعاشر يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر الجاري.

وتستهدف اختبارات خط الأساس في اللغة الإنجليزية جميع طلبة الصفوف الأربعة الأولى، وتُنفذ خلال الأسبوعين الثامن والتاسع من العام الدراسي 2026–2027. وتهدف إلى قياس المهارات الأساسية في المادة، وتحديد مستويات الطلبة ورصد الفجوات التعليمية، بما يساعد المدارس على إعداد خطط دعم تتناسب مع احتياجاتهم وتعزز تقدمهم الأكاديمي.

ومن المقرر أن يُجرى اختبار خط الأساس في الحوسبة والذكاء الاصطناعي لطلبة الصف الرابع فقط، خلال الفترة من اليوم الأربعاء 28 أكتوبر إلى الجمعة 30 أكتوبر 2026. ويركز على قياس المهارات الأساسية في المجال، وتحديد جوانب القوة والاحتياجات التعليمية، بما يسهم في تنمية المهارات الرقمية والتفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات.

ويختلف الاختبار المدرسي لطلبة الصف الرابع عن التقييم الوطني الموجه إلى طلبة الصفوف الخامس والسادس والتاسع والعاشر، من حيث الفئات المستهدفة وأداة التقييم، فيما يلتقيان في قياس مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي. ويأتي تنفيذ هذه التقييمات في إطار الاهتمام بتحديد مستويات الطلبة ومساندة تقدمهم في المهارات الرقمية.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على أداء الاختبارات بثقة وهدوء وجدية، والحرص على انتظامهم وحضورهم، وإتاحة المجال لهم لإظهار مستوياتهم وقدراتهم الحقيقية.