خبير مروري يحذر من 5 مخالفات حول المدارس

حذر الخبير المروري الرئيس التنفيذي لـ«جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، الدكتور جمال العامري، من خمس مخالفات رئيسة يرتكبها سائقون حول المدارس، هي: عدم الوقوف التام عند فتح ذراع «قف»، والوقوف العشوائي لمركبات أولياء الأمور أو السائقين الخاصين للمركبات التي تقل طلبة، والوقوف في منتصف الطريق أو خلف المركبات الأخرى، وعرقلة حركة السير، وعدم التقيد بالسرعات في محيط المدارس.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم» إنه «تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وعودة أبنائنا الطلاب إلى مدارسهم، تتجدد الدعوات والتحذيرات من الجهات المسؤولة والأجهزة الشرطية والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالسلامة المرورية، لضمان التزام أعلى معايير السلامة والقيادة الآمنة على الطرق، حفاظاً على أرواح أبنائنا».

وأضاف أن «هناك مشاهد وسلوكات سلبية على الطريق، يرتكبها بعض السائقين، إذ يتجاهلون إرشادات السلامة على الطرق، أثناء نقل الأبناء إلى المدارس، ويتسببون في عرقلة حركة السير والمرور، من خلال الوقوف العشوائي أو الوقوف خلف المركبات الأخرى، وعدم مراعاة السائقين الآخرين، وهي ظاهرة متجددة مع كل عام دراسي»، لافتاً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب على مخالفة الوقوف خلف المركبات، ما يعوق حركتها، بغرامة 500 درهم.

ونبّه السائقين إلى التزام التوقف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، لافتاً إلى أن غرامة عدم توقف السائق عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس تبلغ 1000 درهم و10 نقاط مرورية، أما غرامة عدم التزام سائق الحافلة المدرسية فتح إشارة «قف»، فتبلغ 500 درهم وست نقاط مرورية.

وأكد العامري أهمية تعاون مستخدمي الطريق في تحقيق انسيابية حركة السير والمرور حول المدارس، من خلال التزام قوانين السير، وعدم الوقوف العشوائي للمركبات أو القيادة المتهورة في محيط المدارس، والانتباه أثناء عبور الطلبة للطرق الداخلية المؤدية إلى المدارس.

ونصح أولياء الأمور بإنزال الأبناء بطريقة صحيحة أمام مداخل المدارس، تفادياً لوقوع الحوادث. كما شدد على عدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، فضلاً عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس لتجنب عرقلة حركة السير، ومساعدتهم في عبور الشارع، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.

• تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، تتجدد الدعوات والتحذيرات لضمان التزام أعلى معايير السلامة والقيادة الآمنة على الطرق.