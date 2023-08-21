ارتفاع سعر الزي المدرسي ينعش سوق «الخياطة»

قال ذوو طلبة إن الارتفاع المستمر في أسعار الزي المدرسي، يدفعهم للتوجه إلى محال «الخياطة»، لتفصيل الزي المدرسي، أو شراء المنتج نفسه، بنصف السعر الذي تطرحه المدارس.

وشكا ذوو طلبة إلزام مدارس لهم بضرورة شراء الزي المدرسي سنوياً من خلال المدرسة نفسها، حتى في حال عدم الحاجة إليه، الأمر الذي أكدوا أنه يُشكل عبئاً مالياً عليهم، خصوصاً من لديه أبناء عدة في المدارس، مطالبين بالامتثال لما حددته الجهات المسؤولة بعدم إلزامية شراء الزي رغماً عنهم ودون موافقات من الجهات الرسمية.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«الإمارات اليوم» أنه يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أو إضافة رسوم لم يتم اعتمادها من الهيئة.

وتفصيلاً، قال ولي أمر، خالد محمد، إنه قرر اللجوء إلى أحد محال الخياطة لتفصيل الزي المدرسي لأطفاله بسبب وجود مغالاة من المدارس، لاسيما وأن المحل يطلب نصف قيمة ما تطلبه المدرسة «ففي الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الجاكيت 40 درهماً في المحل تبلغ قيمته في المدرسة 120 درهماً، ويبلغ سعر القميص 30 درهماً، بينما تطلب المدرسة 60 درهماً، بذلك يمكنني شراء أربعة أطقم لكل ابن بدلاً من اثنين فقط من المدرسة».

وأضاف: «هناك مدارس تجبر أولياء الأمور على شراء الزي ضمن الرسوم، فالزي في بعض المدارس يراوح بين 500 و1500 درهم».

وأوضح محمد عبدالله، (ولي أمر لثلاثة طلبة)، أن الزي المدرسي لأولاده يكلفه نحو 2000 درهم سنوياً زيادة على الرسوم الدراسية، وهو ما يضطره للجوء إلى محال الخياطة لتفصيل الزي لأولاده بكلفة لا تجاوز 600 درهم، خصوصاً أن هناك مغالاة من المدارس بشأن أسعار الزي.

وقالت «أم مالك» إن محال الخياطة تخفف أعباء الأسر وتساعدهم على توفير جزء من السعر المخصص للزي، وتوفير أطقم أكثر بتكاليف أقل. وقالت إن «عدداً كبيراً من الآباء يلجأ إلى محال الخياطة في ظل وجود أكثر من ابن في المدارس»، مشيرة إلى أن «أسعار الزي في المدارس مرتفعة مقارنة بالسوق». وقالت سلام سليم (ولية أمر طالبتين) إن قيمة الزي المدرسي لابنتيها، في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة، تبلغ أكثر من 2000 درهم، لذلك تلجأ إلى محال الخياطة لتفصيل الزي، وهو ما يتيح لها توفير أربعة أطقم كاملة، لافتة إلى أن محال الخياطة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية.

من جانبه، قال مسؤول بيع في محل خياطة «ب.خ»، إنه يسعى لمساعدة ودعم ذوي الطلبة على تفصيل الزي المدرسي بأسعار بسيطة لتخفيف الأعباء المالية، موضحاً أن «الأسعار لديه تبلغ 30 درهماً للقميص ومثلها للبنطال، فيما يبلغ سعر الجاكيت نحو 50 درهماً»، وتابع أن «هذه الأسعار تساعد أولياء الأمور على توفير أطقم عدة لأبنائهم مقارنة بما يشترونه من المدارس».

في المقابل، قال مسؤول إداري في مدرسة خاصة – رفض ذكر اسمه - إن أسعار الزي في المدارس تناسب ذوي الطلبة، لاسيما وأنها تتوافق نسبياً مع الرسوم السنوية، مشيراً إلى أن أسعار الزي تراوح بين 300 و1000 درهم حسب كل مدرسة. وتعقيباً على إلزام مدارس بشراء الزي المدرسي، أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بأنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية زيادة رسومها المحددة إلا بعد مرور عامين دراسيين على بدء التشغيل، وتكون هذه الزيادة بحسب النسبة التي تحددها الهيئة، وبعد إصدار موافقتها عليها، لافتة إلى أنه يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أو إضافة رسوم لم تعتمد منها.

«الشارقة للتعليم الخاص»:

• «يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أو إضافة رسوم غير معتمدة من الهيئة».