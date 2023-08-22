بدأ أكثر من 23 ألف كادر تربوي في المدارس الحكومية، أمس، دوامهم في العام الدراسي الجديد (2023-2024) بأسبوع التدريب التخصصي، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حتى 25 من أغسطس الجاري، ويشمل أكثر من 160 ورشة تدريبية لتعزيز كفاءة المعلمين وإكسابهم مهارات جديدة عبر اطلاعهم على آخر المستجدات في البحوث والأساليب التعليمية في مجالات تخصصهم.

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري: «نبدأ اليوم أسبوع التدريب التخصصي، الذي تعقده المؤسسة كل عام قبل انطلاق العام الدراسي بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في تخصصاتهم، واطلاعهم على أحدث التطبيقات التقنية التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية، عبر برامج تدريبية تواكب آخر المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم وتعزز من دور المعلمين والقيادات المدرسية في توفير البيئة التعليمية المثلى للطلبة».

وأضافت: «يشهد الأسبوع التدريبي هذا العام برامج تربوية تم استحداثها وتنظيمها لأول مرة بالتعاون مع خبراء ومختصين في مجال التعليم، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تطوير قدرات كوادرها وتمكينهم من تأدية رسالتهم التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية»، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بكفاءة المعلمين باعتبارهم ركيزة أساسية لتنفيذ الخطط والسياسات التربوية الهادفة إلى النهوض بالميدان التربوي، فضلاً عن دورهم الرئيس والمحوري في تنشئة وبناء عقول أجيال المستقبل وتنفيذ جميع الاستراتيجيات التي تحقق مستهدفات الدولة وتطلعاتها في قطاع التعليم الوطني.

وشهد أسبوع التدريب التخصصي الذي استهدف 20 ألفاً و558 معلماً ومعلمة و1759 من القيادات المدرسية و1175 اختصاصياً، فعاليات تربوية متنوّعة، أبرزها فعالية «أفكار ملهمة» التي تتيح الفرصة للمعلمين المتميزين من مشاركة زملائهم أفكارهم وتجاربهم ذات الأثر الإيجابي في تعليم الطلبة، ومقترحاتهم لتطوير العمل التربوي، وفق ثلاثة محاور رئيسة هي ممارسات التعليم والتعلم، وإدارة سلوك الطلبة، وتطوير مهارات المستقبل. وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأفكار الإبداعية للمعلمين، وتحفيزهم على رفع مستوى أدائهم وإظهار إمكاناتهم الابتكارية بما ينعكس إيجاباً على أداء المدارس والطلبة.

كما تم تنظيم فعالية تحت عنوان «حوار القيادات» بمشاركة شركاء خارجيين وخبراء من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وناقشت أهمية التحسين المستمر لأداء الطلبة والتحول الإيجابي في قيادة المدرسة نحو التميز.

• 23 ألف كادر تربوي في المدارس الحكومية انتظموا في الدوام أمس.