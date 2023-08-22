حافلات مزودة بأجهزة استشعار وأنظمة حديثة لاستقبال الطلبة

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، استعدادها الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال جاهزية قطاع النقل المدرسي لتقديم خدمات نقل آمنة ومريحة لما يقرب من 25 ألف طالب في جميع مناطق إمارة دبي عبر توفير حافلات مزودة بأفضل التقنيات المتطورة.

وأكدت المؤسسة حرصها على توفير منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة في أسطولها المدرسي وفقاً لأفضل معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً، وبما يعزز مستوى الأمان والراحة للطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات من وإلى المدرسة.

وقال مدير إدارة تشغيل الأسطول في المؤسسة، عمار راشد البريكي، إن «توظيف المؤسسة خبراتها وإمكاناتها الواسعة، إضافة إلى استثمار التقنيات المتطورة في الحافلات المدرسية يجسد توجهاتنا الاستراتيجية في تعزيز مستوى الثقة والراحة لذوي الطلبة والمجتمع بأسره عبر توفير بيئة مثالية لنقل الطلاب بأمان خلال العام الدراسي، بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والمراقبة المعتمدة في إمارة دبي، إضافة إلى تعزيز ثقة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرصاً على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال تقديم خدمات النقل المدرسي».

وأضاف: «تشكل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي في الإمارة، ونؤكد التزام المؤسسة بتحقيق تطور مستدام في أسطول الحافلات وخدمات النقل المدرسي، وذلك بهدف المساهمة في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل المدرسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة».

وأوضح البريكي أن الأسطول المدرسي لمؤسسة تاكسي دبي يتمتع بمجموعة من المزايا الذكية، مثل كاميرات المراقبة ونظام التأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد كل رحلة مدرسية، ونظام الاستشعار عن حركة الطلاب أثناء سير الحافلات، وميزة الإشعار بالطوارئ للتواصل الفوري مع مركز التحكم في حالات الطوارئ، كما تمتاز بنظام تتبع إلكتروني متقدم للحافلة والطالب باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي GPS، وكذلك نظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، ما يعزز تنظيم عملية الصعود والنزول للطلاب، إلى جانب نظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك.

وأوضح أن المؤسسة تحرص باستمرار على صقل مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة لسائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات من خلال برامج تدريبية يقدمها مدربون متخصصون ومعتمدون، بما يتوافق مع المعايير العالمية، التي تضع سلامة الطلاب في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية وغيرها من الخدمات الحيوية، ما يؤكد التزام المؤسسة بتوفير فريق على مستوى عال من التأهيل للتعامل بفعالية مع أي ظروف طارئة يمكن أن تحدث أثناء النقل المدرسي.

• الأسطول المدرسي لمؤسسة تاكسي دبي يتمتع بمزايا ذكية، مثل نظام التأكد من خلو الحافلة بعد كل رحلة مدرسية.