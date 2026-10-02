عائشة ميران: 120 ألف مقعد دراسي برسوم معقولة في دبي بحلول 2033

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن حزمة مستهدفات لتوسيع الخيارات التعليمية، ورفع جودة مخرجات المدارس الخاصة في الإمارة، تتصدرها زيادة المقاعد الدراسية ذات الرسوم المعقولة إلى 120 ألف مقعد بحلول 2033، بالتوازي مع خطط لرفع أداء مدارس خاصة ضمن برنامج «تميز أينما كنت»، وإعداد سياسة متكاملة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم في دبي خلال العام الدراسي المقبل. كما أفادت الهيئة بأن المدارس الخاصة سجلت نمواً بنسبة 4.6% في أعداد الطلبة مع بداية العام الدراسي الجاري 2026-2027.

وفي التفاصيل، كشفت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، أن الهيئة تستهدف توفير 120 ألف مقعد دراسي برسوم معقولة بحلول عام 2033، ضمن سياسة توسّع الخيارات التعليمية المتاحة أمام مختلف شرائح المجتمع، بالتوازي مع إعداد سياسة متكاملة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم بدبي، يُستهدف إنجازها خلال العام الدراسي المقبل.

وأوضحت، خلال المجلس الإعلامي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، الذي جمع قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام لمناقشة مستجدات التعليم وأولويات العام الدراسي والتقدم في تنفيذ استراتيجية التعليم في دبي 2033، أن الإمارة أضافت 17 ألف مقعد دراسي برسوم معقولة خلال العام الماضي، وتستهدف إضافة 18 ألفاً خلال العامين المقبلين، وصولاً إلى 120 ألف مقعد بحلول 2033، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأضافت أن سياسة المدارس ذات الرسوم المعقولة، التي اعتمدها المجلس التنفيذي خلال العام الماضي، تركز على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس التي يبلغ متوسط رسومها 35 ألف درهم سنوياً أو أقل، بما يوفر خيارات تعليمية أوسع تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، من دون استهداف فئة محددة بعينها.

وأشارت إلى أن المدارس الخاصة في دبي سجلت، مع بداية العام الدراسي الجاري، نمواً بنسبة 4.6% في أعداد الطلبة، بما يعكس استمرار توسع القطاع التعليمي، بالتوازي مع العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع جودة الخيارات التعليمية المتاحة للأسر.

تدخلات تطويرية

وفي مسار رفع جودة التعليم، أوضحت ميران أن 16 ألف طالب وطالبة، بينهم 13 ألف طالب إماراتي، يدرسون في 10 مدارس خاصة مستهدفة ضمن برنامج «تميز أينما كنت»، ومصنفة ضمن فئتي «مقبول» و«جيد»، مؤكدة أن الهيئة تعمل على تمكين هذه المدارس من إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم المقدم للطلبة، عبر خطط دعم وتطوير مصممة وفق احتياجات كل مدرسة ومستوى أدائها.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الارتقاء بالمدارس المصنفة «مقبول» إلى «جيد»، والمدارس المصنفة «جيد» إلى «جيد جداً»، بما يضمن وصول الطلبة إلى تعليم عالي الجودة أينما كانوا في منظومة التعليم بدبي، مع تركيز خاص على تعزيز جودة المخرجات التعليمية للطلبة الإماراتيين.

وفي محور التكنولوجيا، أكدت أن الهيئة تعكف على إعداد سياسة متكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بدبي، تضع أُطراً ومبادئ واضحة لتوظيف التقنيات المتقدمة داخل المنظومة التعليمية، بما يحقق أقصى استفادة منها في تطوير تعلم الطلبة، من دون إغفال متطلبات الحماية والاستخدام المسؤول.

وأكدت أن السياسة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة الطالب وتعليمه، وحمايته وضمان استخدامه الآمن والواعي والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال السياسة لتكون جاهزة خلال العام الدراسي المقبل.

20 مبادرة نوعية

ولفتت إلى تفعيل الهيئة أكثر من 20 مبادرة نوعية رئيسة، إلى جانب تصميم 28 سياسة ودليلاً وإطاراً تنظيمياً منذ اعتماد استراتيجية التعليم في الإمارة في أكتوبر 2024، ركزت في مجملها على المتعلم وتصميم رحلته التعليمية.

وشملت ضمان جودة التعليم والتقييم، وتنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز تدريس اللغة العربية، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التعليم الدامج، وجودة حياة المعلمين، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتنظيم المرن، وتمكين الطلبة والمعلمين والأسر.

وأشارت إلى أن منظومة التعليم الخاص في دبي تسجل مؤشرات قوية على استمرار النمو، بالتزامن مع مواصلة عمليات تسجيل الطلبة، إذ بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد نحو 406 آلاف و563 طالباً وطالبة، مقارنة بنحو 388 ألفاً و731 وطالبة في يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 4.6%، بما يعكس استمرار الثقة بقطاع التعليم في دبي، واستمرار اختيار الأسر للإمارة مكاناً للعيش وتربية أبنائها، والحصول على تعليم عالي الجودة.

مستهدفات بعيدة المدى

وشددت ميران على أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل البوصلة التي تقود مسار تطوير المنظومة التعليمية، وتحدد مستهدفاتها بعيدة المدى، مؤكدة أن قياس نجاحها لا يرتبط بحجم المبادرات والسياسات، بقدر ما يتحقق من أثر ملموس في رحلة الطالب والأسرة والمعلم والمؤسسة التعليمية.

وأوضحت أن العامين الماضيين، منذ اعتماد الاستراتيجية، شهدا تقدماً مهماً في تنفيذ مستهدفاتها، فيما يتجه العمل خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق أثرها ليصل إلى كل متعلم في دبي، من خلال منظومة مترابطة تنمي المهارات، وترسخ الهوية، وتوسع الفرص التعليمية، وتعزز تنافسية دبي عالمياً.

وأكدت أن كل سياسة ومبادرة وشراكة تنطلق من مستهدفات الاستراتيجية وتصب في تحقيقها، مع التركيز على ترجمة الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس، تنعكس مباشرة على جودة التعليم وتجربة المتعلمين والأسر والتربويين والمؤسسات التعليمية.

أفضل 10 منظومات

واستعرض المشاركون خلال اللقاء أبرز تطورات البيئة التنظيمية للتعليم الخاص في دبي، وفي مقدمتها دخول المدارس الخاصة قائمة أفضل 10 منظومات تعليمية عالمياً في جميع مجالات تقييم PISA 2025، إلى جانب تحسن نتائج الطلبة الإماراتيين بواقع 31 نقطة في الرياضيات، و30 نقطة في العلوم، و18 نقطة في القراءة.

ومع استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الجاري، تواصل الهيئة تقييم أداء المدارس وفق معايير موحدة، ضمن إطار تنظيمي يركز على جودة المخرجات ودعم المؤسسات التعليمية في مسارات التحسين والتطوير.

ويشهد العام الدراسي تشكيل مجلس طلبة دبي في دورته الثانية، إلى جانب إطلاق أول مجلس لأولياء الأمور وأول مجلس للتربويين، لإشراك الطلبة والأسر والعاملين في الميدان التربوي في تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بالرحلة التعليمية.

وتضع استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمكين أولياء الأمور ضمن مرتكزاتها الرئيسة، إذ نظمت الهيئة، منذ اعتماد الاستراتيجية، أكثر من 20 جلسة توعوية، استفاد منها ما يزيد على 5000 ولي أمر، تناولت التربية الإيجابية، والمرونة الأسرية، والسلامة الرقمية، وآليات دعم الأطفال خلال فترات التوتر.

وشهدت دبي افتتاح 26 مؤسسة تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجاري، تضم 17 مركزاً للطفولة المبكرة، توفر أكثر من 1700 مقعد دراسي جديد، وسبع مدارس خاصة جديدة تضيف ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي، بما يوسّع نطاق الخيارات والفرص التعليمية عالية الجودة للأُسر والمتعلمين في مختلف أنحاء الإمارة، ويدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 الرامية إلى توفير خيارات واسعة ومتنوعة لجميع المتعلمين، وتعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وترسيخ مكانة دبي وجهةً دولية جاذبة للتعليم.

مدينة الطلبة

وفي قطاع التعليم العالي، تواصل الهيئة توسيع برامج وخدمات مبادرة «مدينة الطلبة»، إحدى مبادرات استراتيجية التعليم في دبي 2033، لتعزيز تجربة الطلبة، واستقطاب المواهب والطلبة الدوليين والمؤسسات الأكاديمية العالمية، ودعم البحث والابتكار وإنتاج المعرفة.

وسجل القطاع نمواً لافتاً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة، وارتفاع أعداد الملتحقين بنسبة 29%، بالتوازي مع اتساع الخيارات الأكاديمية بدخول مؤسسات عالمية جديدة إلى دبي.

وعززت الإمارة حضورها الأكاديمي خلال العام الدراسي الجاري، بافتتاح حرم الجامعة الأميركية في بيروت في سبتمبر المنصرم، فيما تستعد كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين HSBC لإطلاق برنامجي ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) في يناير 2027، المصنفين في المرتبة 47 عالمياً وفق تصنيف QS، بما يدعم توجه دبي لترسيخ موقعها مركزاً دولياً للتعليم العالي والبحث والابتكار.