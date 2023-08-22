22 مهمة لذوي الطالب وإدارة المدرسة ومشرف الحافلة

حددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، 22 مهمة يتعين على الإدارات المدرسية والطلبة وذويهم ومشرفي الحافلات وسائقيها الالتزام بها مع بداية العام الدراسي الجديد، لتفادي وقوع حوادث مرورية للطلبة، والحد من ازدحام المركبات أمام المدارس، وتجنب وقوع حالات تنمر بين الطلبة في الحافلات المدرسية.

وأوضحت أن على الطلبة التوجه إلى منطقة انتظار الحافلات قبل وصولها بخمس دقائق، والمحافظة على الهدوء أثناء التوجه من وإلى المدرسة، وعدم تشتيت تركيز سائق الحافلة، والابتعاد 10 خطوات فور نزول الطالب من الحافلة لضمان سلامته. كما أن على مشرفي الحافلات المدرسية مساعدة الطلبة عند الصعود والنزول منها، وكتابة أسماء الطلبة المتغيبين ورفعها إلى مشرف الحافلة وإعداد تقرير عن سلوكيات الطلبة داخل الحافلة. وعلى سائقي الحافلات أيضاً فحص الحافلة المدرسية يومياً، قبل صعود الطلبة إليها، والتأكد من صلاحية سيرها، والوقوف في مكان آمن، والتأكد من صعود ونزول الطلبة قبل تحركها، إضافة إلى مساعدة المشرفين في توجيه الطلبة بالجلوس في مقاعدهم والتأكد من ربط حزام الأمان والالتزام بقواعد السير والمرور والقيادة بأمان، والتأكد من فتح ذراع إشارة «قف» الجانبية.

وطالبت الإدارات المدرسية بتنظيم منطقة آمنة لنزول وصعود الطلبة إلى الحافلات المدرسية، وتلقي أي ملاحظات وإرشادات تخص رحلة الحافلة المدرسية، والتأكيد على ذوي الطلبة للالتزام باستقبال أبنائهم من المدرسة أو أمام المنزل.

كما يجب إبلاغ ذوي الطلبة في بداية كل يوم دراسي في حال تغيب الطالب عن المدرسة، أو عدم صعوده للحافلة المدرسية، سواء كان ذلك برسالة نصية أو عن طريق الاتصال الهاتفي.

وذكرت أن على ذوي الطلبة الالتزام بقواعد السير والمرور، والوقوف في الأماكن المخصصة للمركبات أمام المدارس، وعدم التوقف أمام مداخل ومخارج الحافلات المدرسية أثناء اصطحاب الطلبة من وإلى المدرسة، والبقاء مع الأبناء في نقطة انتظار الحافلة.

كما أن على ذوي الطلبة الاستعداد لتلقي أي اتصال من المدرسة، والتأكد من وجود أحد أفراد الأسرة لاستلام الطالب من الحافلة أو عند بوابة المدرسة.