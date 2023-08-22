صيانة 8 منشآت تعليمية في المنطقة الشرقية

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن انتهائها من أعمال الصيانة والإضافات لثماني منشآت تعليمية حكومية (ست مدارس وروضتي أطفال) في المنطقة الشرقية، استعداداً للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وإدارة المنشآت التعليمية.

وقالت مدير إدارة مشاريع المنطقة الشرقية في الوزارة، المهندسة حليمة الشحي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوزارة تستهدف صيانة المدارس وتطويرها وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، لجعل المدرسة في الإمارات نموذجاً عالمياً، يلبي الطموحات ويعزز المكانة الريادية للدولة في مجال التعليم».

وأضافت أن تطوير المدارس، من ضمن قائمة اهتمامات الوزارة بالغة الأهمية، لكونها تشكل لبنة أساسية لبناء منظومة تعليمية تنافسية.

وتابعت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تتبع مفهوم صيانة أكثر شمولية واستدامة، تستند في مجملها إلى التطوير والتحديث بالاعتماد على متطلبات الاستدامة والأبنية الخضراء، ومعايير الاعتماد الأكاديمي للجهات المختصة.

وشملت أعمال الصيانة تطبيق الهوية الموحدة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بما يجعل البيئة المدرسية جاذبة للطلاب مع رفع الكفاءة الاستيعابية لمباني المدرسة والاستخدام الأمثل لها، وتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والاستدامة باستخدام مواد صديقة للبيئة، إضافة إلى توفير استهلاك الطاقة باستخدام وحدات إضاءة من نوعيات LED. كما تضمنت أعمال الصيانة استبدال تكسيات الأرضيات للمدرسة، وإنشاء غرف انتظار للطلبة.

من جهة أخرى، استهلت الكوادر الإدارية والتدريسية والفنية دوامهم، أمس، للعام الدراسي الجديد، فيما يستهل الطلبة دراستهم يوم 28 أغسطس الجاري.

ويستمر حالياً توزيع الزي المدرسي للمدارس الحكومية، في 50 منفذ بيع تابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت الموزعة في مختلف مناطق الدولة، تمهيداً لبدء دوام الطلبة، ووفرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً.