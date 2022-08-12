الزي المدرسي قطع متنوّعة.. بأسعار متفاوتة

حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أسعار الزي لطلبة المدارس الحكومية، الذي سيبدأ توزيعه في 38 منفذاً للبيع موزعة على مختلف مناطق الدولة وتابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت، المورد المعتمد من قبل المؤسسة، مطلع الأسبوع المقبل.

وفصّل دليل الزي المدرسي، الذي اعتمدته المؤسسة أخيراً، رسوم كل قطعة لرياض الأطفال والحلقات التعليمية المختلفة، حيث تتنوّع أسعار قطع الزي لطلبة رياض الأطفال بين 29 و43 درهماً، فيما تتنوّع أسعار قطع زي طلبة الحلقة الأولى للبنين، بين 29 و48 درهماً، وقطع الزي للبنات في الحلقة نفسها بين 29 و46 درهماً.

أمّا أسعار قطع الزي المدرسي بالنسبة لطلاب الحلقة الثانية، فتتدرج من 35 إلى 55 درهماً.

وبالنسبة للطالبات في الحلقة نفسها، فتتنوّع أسعار القطع بين 35 و49 درهماً.

وتتنوع أسعار القطع للطلاب، في الحلقة الثالثة، بين 35 درهماً و55 درهماً. وللطالبات بين 35 و56 درهماً.

وبيّن الدليل أن أسعار الجاكت الشتوي لكل من رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية تبلغ 46 درهماً. أما للحلقة الثالثة فيبلغ سعر الجاكت 56 درهماً.

وذكر أن الأسعار لجميع قطع الزي المدرسي على اختلاف الحلقات التعليمية، غير شاملة الضريبة.

وأعلنت المؤسسة، أخيراً، عن اعتمادها زياً مدرسياً موحداً جديداً لطلبة المدارس الحكومية، بدءاً من الروضة الأولى حتى الصف الـ12، ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل.

ولفتت إلى أنها تحرص على توفير زي مدرسي يناسب طبيعة الفئات العمرية للطلبة كافة على اختلاف مراحلهم الدراسية، بما يضمن توفير مزيد من شروط الراحة للطلبة ويتوافق مع طبيعة سير اليوم الدراسي، ويمدهم كذلك بالمتطلبات العملية اللازمة التي تحتمها عليهم طبيعة النشاطات الصفية وغير الصفية التي يمارسونها في مدارسهم، علاوة على تماشيه التام مع اشتراطات الأمن والسلامة التي يجب توافرها لدى الطلبة عند استخدامهم المختبرات العلمية المتاحة لهم في المدارس.

وتتوزّع منافذ البيع الـ38 التي حددها الدليل، على تسعة في أبوظبي والظفرة، هي لولو هايبر ماركت كابيتال مول، وجمعية بين الجسرين التعاونية، ولولو هايبر ماركت الخالدية مول، ولولو هايبر ماركت الرويس مول، ولولو هايبر ماركت المشرف مول، ولولو الظفرة مول، ولولو هايبر ماركت مركز التجارة العالمي، ولولو هايبر ماركت غياثي، ولولو هايبر ماركت بني ياس.

وهناك ثمانية منافذ في العين، هي لولو هايبر ماركت الكويتات، ولولو هايبر ماركت الفوعة مول، ولولو هايبر ماركت البراري مول، ولولو هايبر ماركت زاخر، ولولو هايبر ماركت شعاب الأشخر، ولولو إكسبرس أم غافة، ولولو هايبر ماركت هيلي مول، والفلاح بلازا.

ويوجد ستة منافذ بيع للزي المدرسي في دبي، هي لولو هايبر ماركت الورقاء، ولولو هايبر ماركت القصيص، ولولو هايبر ماركت البرشاء، ولولو هايبر ماركت الراشدية، ولولو هايبر ماركت العربي مول، ولولو هايبر ماركت السيليكون سنترال.

وفي الشارقة خمسة منافذ، هي لولو هايبر ماركت الوحدة، ولولو هايبر ماركت الحزانة، ولولو هايبر ماركت سمنان (الشارقة سنترال)، ولولو هايبر ماركت البحيرة، ولولو هايبر ماركت مويلح، وفي عجمان منفذان هما لولو هايبر ماركت عجمان، ولولو هايبر ماركت النعيمية، وفي أم القيوين منفذان هما لولو هيبر ماركت أم القيوين مول، ولولو إكسبرس سيتي مول.

أمّا في رأس الخيمة فيوجد ثلاثة منافذ، هي لولو راك مول، ولولو هايبر ماركت رأس الخيمة، ولولو سنتر رأس الخيمة.

وفي الفجيرة ثلاثة منافذ، هي لولو هايبر ماركت الفجيرة، ولولو هايبر ماركت دبا، ولولو مول الفجيرة، إضافة إلى منفذ واحد في كل من منطقة السلع (مدرسة السلع)، ومنطقة الوقن (مدرسة الوقن)، وجزيرة دلما (مدرسة دلما). ويوجد منفذان في منطقة القوع، هما مدرسة القوع الحلقة الثانية (لتوزيع زي الطلاب في جميع الحلقات)، ومدرسة السعادة (لتوزيع زي الطالبات في جميع الحلقات).