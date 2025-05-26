بلدية دبا الحصن تستجيب لـ280 بلاغًا طارئًا عن ثعابين وعقارب وحيوانات سائبة

تعاملت بلدية دبا الحصن مع 280 حالة طارئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تمثلت في بلاغات متعلقة بثعابين وعقارب وحيوانات سائبة وقوارض، التي تعاملت معها إدارة الرقابة والتفتيش بإستجابة فورية، وذلك لضمان الصحة العامة وسلامة السكان على مدار الساعة.

وقدمت بلدية دبا الحصن 6052 خدمة متنوعة للسكان، خلال الفترة ذاتها، شملت الخدمات البلدية والهندسية والصحية والزراعية والبيئية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعزيز العمل الميداني وتلبية احتياجات السكان.

وأكد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن إدارات البلدية تكثف جهودها لتقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، بما يضمن راحتهم ورفاهيتهم، مشيراً إلى التزام البلدية بتحقيق رؤية حكومة الشارقة في بناء مجتمع متطور ومستدام.

ولفت إلى أن البلدية مستمرة في تطوير خدماتها وتعزيز جودة الحياة في مدينة دبا الحصن ، بما يعكس حرصها على خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى المعيشة في دبا الحصن.

وأوضحت مدير إدارة إسعاد المتعاملين والموظفين، مريم راشدوه، أن الإدارة نفذت 816 خدمة خلال الفترة ذاتها، توزعت على 209 عقود سكن عائلي، و139 عقداً تجارياً، وعقدين لسكن الموظفين، إضافة إلى 368 طلباً عبر مركز الشارقة للاتصال، و24 طلب تصريح إعلاني، و74 شهادة براءة ذمة.

من جانبها، أفادت خديجة نجيب، من إدارة الزراعة، بأن الإدارة قدمت 241 خدمة، تضمنت تقليم وإزالة الأشجار وتوريد الشتلات والرمل الزراعي، إلى جانب رش المبيدات وتوفير عمالة زراعية حسب الطلب.

كما أشارت مدير إدارة الخدمات الهندسية، المهندسة رجاء محمد النقبي، إلى أن الإدارة أنجزت 198 خدمة، من أبرزها 11 طلب اعتماد مخططات صرف صحي، و17 معاملة مطابقة مخططات أو استلام نهائي، بالإضافة إلى إصدار شهادات عدم ممانعة وتصاريح نزح مياه جوفية.

وفي السياق ذاته، قال أيمن فاضل، من إدارة الرقابة والتفتيش، إن عدد الخدمات المنفذة بلغ 4001 خدمة، منها 2270 طلب نزح مجاري، و1178 طلباً تتعلق بالنظافة ومكافحة الآفات، و273 خدمة رش ضبابي، و280 خدمة لمكافحة الحالات الطارئة كالعقارب والثعابين والقوارض.

فيما نفذت إدارة الصحة العامة 780 خدمة، شملت الإشراف على عمليات الذبح بعدد 716 خدمة، و14 تصريحاً لتوزيع مواد غذائية، و4 تصاريح لمنتجات المزارع، و15 تصريحاً لبيع المياه، إلى جانب إصدار شهادات إفادة، وسحب عينات من المسابح والحناء، والموافقة على إصدار 16 رخصة تجارية جديدة.