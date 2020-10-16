400 درهم غرامة «استخدام مسارات الحافلات» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي سائقي المركبات الخاصة من استخدام المسارات المخصصة للحافلات، موضحة أنه سيتم تحرير مخالفات مرورية لغير الملتزمين بالمادة 93 من قانون السير والمرور الاتحادي الذي ينص على غرامة 400 درهم لسير المركبات الخاصة على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها.

وأوضحت أنها ستقوم وبالتنسيق مع الشركاء بتكثيف التوعية بخصوص عدم التجاوز للمسار المخصص للحافلات، لافتة إلى أن الالتزام يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث المرورية.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بعدم قيادة مركباتهم في المسارات المخصصة لسير الحافلات بمدينة أبوظبي، مشيرة إلى أنها ستكثف الدوريات المرورية والمراقبة الذكية عبر الكاميرات بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي.

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