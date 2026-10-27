مشروع لربط جزيرتَي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي عن عزمها افتتاح شبكة جسور جزيرة رمحان خلال عام 2027، ضمن مشروع استراتيجي ضخم لإنشاء تقاطع متكامل يضم سبعة جسور، يربط جزيرتي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد (E12). ويأتي هذا المشروع في إطار جهود دائرة البلديات والنقل المتواصلة لتطوير منظومة النقل ودعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في أبوظبي.

وتصل المساحة الإجمالية للمشروع عند اكتماله إلى ما يزيد على 166,000 متر مربع، بتكلفة إجمالية تعادل 872 مليون درهم، ويضم في نطاقه ثلاثة أنفاق وشبكة من المنحدرات والطرق والممرات الخدمية، بما يعزز القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق ويدعم انسيابية الحركة المرورية.

وقال المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل المهندس عيسى مبارك المزروعي: "يشكل المشروع إضافة نوعية إلى منظومة النقل المتنامية في إمارة أبوظبي، إذ يسهم في تسهيل الوصول إلى جزيرتي رمحان والجبيل، ويدعم مسيرة الازدهار الاقتصادي، بما يرسخ التزام الدائرة بإنشاء بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. كما يجسد المشروع استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير مجتمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة".

ويراعي المشروع أعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة بتقنيةLED للحد من استهلاك الكهرباء وتقليل التلوث الضوئي، فضلاً عن إعادة تدوير حوالي 90% من مخلفات الإنشاء التي يتجاوز إجمالي وزنها 2,200 طن طوال فترة التنفيذ، بما يجسد التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مشاريع البنية التحتية.