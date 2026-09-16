«الداخلية»: صفر وفيات على طرق الدولة خلال أول يوم دراسي

كشفت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، عن مشاركة 385,700 شخص في التعهد ضمن مبادرة "يوم بلا حوادث" خلال العام الجاري، بالتزامن مع أول يوم دراسي، الذي سجل صفر وفيات ناتجة عن الحوادث المرورية.

وقدّمت المبادرة مكافأة للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم أربع نقاط مرورية، وفقاً للشروط المعتمدة، وتتطلب الاستفادة من الخصم التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بجميع اشتراطات المبادرة.

وبحث مجلس المرور الاتحادي خلال اجتماعه الخامس، برئاسة رئيس المجلس العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مؤشرات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال عام 2026، والتي أظهرت انخفاضاً في أعداد الوفيات.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بمستوى الاستجابة للحوادث والطوارئ على الطرق، إلى جانب متابعة نتائج المبادرات المرورية والجهود التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد السلامة المرورية.