شرطة أبوظبي تُعزّز جاهزية الشباب للمستقبل ضمن «غطاريف»

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مجلس شباب شرطة أبوظبي، في فعاليات برنامج الجاهزية الوطنية «غطاريف»، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز جاهزية الشباب للمستقبل، وتمكينهم بالمعارف والمهارات، وترسيخ قِيَم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن. وقدمت ضمن البرنامج محاضرات توعوية وإرشادية في كليات التقنية العليا، استهدفت 310 من الشباب والشابات، بواقع 210 مشاركين في مدينة أبوظبي، و100 مشارك في مدينة العين.

وأكد رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، الرائد خالد محمد النعيمي، أن مشاركة شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في البرنامج تُجسّد الحرص على تعزيز الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وتمكينهم بالمهارات التي تُعزّز جاهزيتهم للمستقبل، باعتبارهم شركاء أساسيين في تعزيز الأمن والسلامة وخدمة الوطن والمجتمع والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وشملت المحاضرات موضوعات السلامة المرورية، والوقاية من الجرائم الإلكترونية والمخاطر الرقمية، والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، والأمن والسلامة والعمل التطوعي.