81 حادثاً بسيطاً في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت شركة «رافد» لحلول المركبات، المسؤولة عن تخطيط الحوادث البسيطة في الشارقة، بأنها تعاملت مع 81 حادثاً بسيطاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي شهدت تدني مستوى الرؤية بسبب تشكل الضباب (من الخامسة إلى التاسعة والنصف صباحاً).

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة لـ«الإمارات اليوم» أن النسبة الأكبر للحوادث البليغة على الطرقات، خلال تشكل الضباب، سببها عدم التزام السائقين بخط السير الإلزامي، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم تخفيض السرعة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى ضرورة إيقاف المركبة خارج الطريق، خلال فترة تدني الرؤية وتشكل الضباب، واستخدام الإضاءة الخافتة، وتجنب استخدام الإضاءات الرباعية التنبيهية، إلا في حالات التوقف التام للمركبة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة للطريق، ومراعاة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، إن شرطة الشارقة تعاملت خلال فترة تشكل الضباب مع حادث واحد وقع بين 21 مركبة على شارع الإمارات باتجاه إمارة أم القيوين، نتجت عنه إصابتان.

وأفاد بأن شرطة الشارقة تبث رسائل وفيديوهات توعية، يومياً، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحذير السائقين من خطورة عدم اتباع تعليمات القيادة خلال الضباب، خصوصاً في الأجواء التي تشهدها الدولة حالياً، إلى جانب رسائل حول أكثر الأخطاء شيوعاً التي قد تتسبب في وقوع حوادث بليغة على الطرقات.

وبيّن أن معظم الحوادث التي وقعت خلال الضباب هي حوادث صدم وتصادم بسيطة، نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم اتباع السائقين تعليمات القيادة أثناء الضباب، ومنها خفض السرعة، والقيادة بحذر.

ودعا السائقين إلى التقيد بتعليمات المرور لرفع مستوى الأمان وضمان السلامة للجميع.

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