ضباب

ناشد سائقون على الطرق الخارجية تكثيف حملات التوعية بإجراءات القيادة الآمنة أثناء تشكّل الضباب، على أن تُقدم الإرشادات بمختلف اللغات، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المستخدمين، وأشاروا إلى أن بعضهم لا يتقيد بالسرعات المحددة خلال أوقات الضباب، ولا يترك مسافة أمان كافية بين المركبات، ما يربك الآخرين ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، لاسيما في ظل تدني مستوى الرؤية، ولفتوا إلى أن بعض قائدي المركبات لا يشغّلون الأنوار المناسبة أثناء الضباب، ما يصعّب رؤيتهم من مسافة كافية، واقترحوا أن تشمل الرسائل التوعوية اللوحات الإلكترونية على الطرق ومنصات التواصل الاجتماعي.

ظاهرة

اقترح قراء تكثيف الجولات الرقابية في المواقع التي تتكرر فيها ظاهرة الكتابة والعبث على الجدران، ورصد المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، إلى جانب إزالة الكتابات والرسومات وإعادة تأهيل الجدران المتضررة، لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري وإساءة إلى المشهد العام، وأشاروا إلى أن هذه السلوكيات غالباً ما يمارسها بعض المراهقين، داعين إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إليهم، خصوصاً في المدارس، لتعزيز مفهوم المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وشددوا على دور أولياء الأمور في توعية الأبناء ومتابعة سلوكهم.

جدران

قال قراء إن جدران بعض البنايات التجارية والسكنية في مناطق عدة تشهد انتشاراً ملحوظاً للإعلانات العشوائية، إذ يستغل بعض الأشخاص هذه المساحات لوضع إعلانات بصورة غير منظمة، ما يشوّه المظهر الحضاري ويؤثر سلباً في المشهد العام للمناطق، وأشاروا إلى أن بقاء هذه الإعلانات لفترات طويلة يسهم في زيادة انتشارها، ويشجع آخرين على تكرار الممارسة، وناشدوا تكثيف الحملات الرقابية، وإزالة الإعلانات المخالفة بشكل مستمر، ورصد الأشخاص والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.