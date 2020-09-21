شرطة عجمان تعيد أموالاً لامرأة غادرت الدولة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مبلغاً من المال لامرأة آسيوية كانت مقيمة في إمارة عجمان، وفقدته قبل مغادرتها الدولة للعودة إلى بلدها.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، إن أحد أفراد الجمهور سلَّم محفظة مفقودة إلى المركز بعد عثوره عليها في مكان عام، وبالتدقيق عليها عثر فيها على إثباتات شخصية لسيدة ومبلغاً من المال، كما تبين أن السيدة غادرت الدولة وعادت إلى بلادها.

وأضاف أنه من منطلق حرص شرطة عجمان على إعادة الحقوق لأصحابها، بحث المساعد أول عمر الكعبي من مرتب المركز عن السيدة، وعثر على رقم يعود لشخص يقيم في السعودية، فتواصل معه وسؤاله عن صاحبة المحفظة، حيث أفاد بمعرفته للسيدة.

وبعد محاولات عديدة على مدار ثلاثة أشهر للتواصل مع السيدة، كون المنطقة التي تسكنها لا تتوافر فيها شبكة انترنت تمكّن الكعبي من التوصل إليها عبر «واتس أب»، والتأكد من ملكيتها للمحفظة المفقودة، وأرسل المبلغ والتأكد من استلامها له.

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