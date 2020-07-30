مواطنان ينقذان شاباً تعرَّض للغرق في بحر الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أنقذ مواطنان شاباً، يبلغ من العمر 22 عاماً، تعرض للغرق في بحر الفجيرة، الأسبوع الماضي.

وأفادت شرطة الفجيرة بأن الشاب كان يسبح على شاطئ الرغيلات، إلا أنه تعرض للغرق، وتمكن المواطن محمود راشد الكندي من إنقاذه، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور بتوخي الحذر والحيطة أثناء السباحة على الشواطئ، وعدم الاقتراب من الأماكن المحظورة، أو السباحة أثناء تقلبات الطقس وارتفاع الأمواج، حفاظاً على سلامتهم.

وذكر أحد شهود العيان أن الشاب، الذي أنقذ الغريق تعرض للإعياء، أثناء إخراج الشاب للساحل بعيداً عن أمواج البحر، ما استدعى تدخل المواطن عبدالله علي إبراهيم آل علي، لسحبهما إلى الشاطئ.

وكرم مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، بحضور نائب مدير الإدارة، العقيد خالد ربيع الحمودي، المواطن عبدالله علي إبراهيم آل علي، والمواطن محمود راشد الكندي، تقديراً لدورهما الإنساني في إنقاذ حياة المواطن، الذي تعرض للغرق.

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