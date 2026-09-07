حاكم الشارقة يعتمد 1000 وظيفة بدوام جزئي ويوجّه بالإسراع في توظيف 1200 مواطن ومواطنة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 1000 وظيفة على نظام الدوام الجزئي الجديد في حكومة الشارقة، بما يسهم في توفير فرص وظيفية أكثر ملاءمة للحياة الأسرية وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، كما وجّه سموّه بالإسراع في توظيف 1200 مواطن ومواطنة خلال العام الجاري.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، لـ«الخط المباشر»، إن سموّه اعتمد 1000 وظيفة على نظام الدوام الجزئي الجديد في حكومة الشارقة، والذي سيسهم في إيجاد فرص وظيفية تتناسب بصورة أكبر مع الحياة الأسرية، كما اطّلع سموّه على إحصائيات توظيف المواطنين في حكومة الشارقة خلال 2026، والتي أظهرت توظيف 1800 مواطن ومواطنة، ووجّه بالإسراع في توظيف 1200 آخرين من المواطنين خلال العام الجاري، لتحقيق خطة الإمارة بتوظيف 3000 مواطن ومواطنة خلال 2026.