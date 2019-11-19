«عدم الانتباه» يوقع سائقين في حوادث قاتلة على تقاطعات أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

تسبب سائقون في حوادث مرورية جسيمة، على خلفية عدم الانتباه إلى لون الإشارة الضوئية الحمراء للمتجهين إلى اليسار عند التقاطعات الضوئية على بعض طرق أبوظبي، إذ أظهرت مقاطع فيديو بثتها شرطة أبوظبي، أخيراً، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حوادث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمتجهين إلى اليسار، وذلك عند فتح الإشارة الضوئية في الاتجاه الأمامي.

وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إن عدم تزامن فتح وغلق إشارتي الأمام واليسار في توقيت واحد، على بعض التقاطعات الضوئية في أبوظبي، يتسبب في إرباكهم، خصوصاً بالنسبة للسائقين القادمين من الإمارات الأخرى، مقترحين إعادة النظر في برمجة هذه الإشارات في بعض التقاطعات التي تشهد حوادث جسيمة، وكذا زيادة حملات التوعية المرورية بإجراءات القيادة الآمنة على التقاطعات الضوئية.

من جانبه، حذّر نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد سالم عبدالله الظاهري، ضمن حملة «درب السلامة» من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أنها تعد من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى الوفيات والإصابات البليغة.

وأشار إلى أن هناك حوادث مرورية خطرة، تقع بسبب عدم انتباه سائقين للإشارة الضوئية الحمراء للمتجهين إلى اليسار، عند فتح الإشارة الضوئية للمتجهين إلى الأمام، داعياً السائقين إلى ضرورة الانتباه إلى لون الإشارة الضوئية على التقاطعات في اتجاه السير، والالتزام بحارة الانعطاف إلى اليسار أو الدوران.

وكشفت شرطة أبوظبي أن عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 4367 مخالفة، فيما وقع 52 حادثاً على تقاطعات الإشارات الضوئية، نتج عنها ست وفيات، و54 إصابة بليغة ومتوسطة، خلال الفترة ذاتها.

وأكدت على ضرورة الانتباه وخفض السرعة عند التقاطعات حتى يتمكن السائق من السيطرة بشكل أفضل على حركتها وإيقافها عند تغير لون الإشارة الضوئية، لافتة إلى تكثيف الجهود التي تستهدف السائقين، لتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية في التقاطعات.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي أعلنت في 2009 عن تغيير نظام الإشارات الضوئية على بعض الطرق، ومنها شارع الخليج العربي باتجاهي الداخل والخارج، ضمن جهود اللجنة العليا لحل مشكلات المرور وتوفير الانسيابية الجيدة للحركة المرورية للمركبات المتجهة إلى الأمام باتجاه الداخل والخارج على شارع الخليج العربي.

وبيّنت أن تغيير نظام الإشارات الضوئية تم بعد دراسة وتحليل حجم الحركة المرورية على المسارات المختلفة على مدار اليوم.

رقابة التقاطعات

رصدت شرطة أبوظبي مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات، عازية أسبابها إلى عدم انتباه السائقين، والانشغال عن الطريق، وزيادة السرعة لإدراك الإشارة الخضراء.

وأكدت أنها تواصل جهودها في تقييم السلوكيات الخطرة لبعض السائقين، وتوعيتهم بمخاطر تجاوز الإشارة، وتوفير أقصى درجات السلامة المرورية على التقاطعات، داعية السائقين إلى الانتباه، وخفض السرعة عند التقاطعات، ليتمكنوا من السيطرة على مركباتهم.