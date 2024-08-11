«صيف آمن وسعيد» في الحمرية

تواصل بلدية الحمرية فعاليات حملتها «صيف آمن وسعيد»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اتباع الإرشادات الصحيحة أثناء السباحة في البحر أو المسابح الخاصة.

وتأتي الحملة كجزء من جهود بلدية الحمرية المستمرة في التوعية وتعزيز السلامة العامة خلال فصل الصيف، مع التركيز على شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المجتمع والزوار والسياح. كما أسهمت الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة بتقديم مسرحية للتعريف بأهمية السباحة بأمان واتباع التعليمات الشاطئية، إلى جانب ندوة تعريفية بدلالات الألوان التحذيرية، ومخاطر التيارات البحرية وكيفية تجنبها، وكيفية إنقاذ الغريق في البحر أو المسابح الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية.