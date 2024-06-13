القرية العالمية: باب الموسم 29 مفتوح للتجار وروّاد الأعمال

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح باب التسجيل أمام التجار وأصحاب الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال، للمشاركة في موسمها 29 من خلال منصة الأعمال الرقمية التابعة لها، حيث تدعو الوجهة الثقافية الأبرز على مستوى المنطقة رواد الأعمال المبتكرين والشركات من كل أنحاء العالم للمشاركة في فعاليات الموسم الجديد لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم أمام الملايين من ضيوفها.

وبعد النجاح الباهر في موسمها 28 بتسجيلها رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار الذي بلغ حاجز الـ10 ملايين، ستحتفي القرية العالمية خلال موسمها 29 بريادة الأعمال والتنوع الكبير للثقافات التي تحتضنها، لتتيح بذلك منصة لازدهار الأعمال التجارية وتمكينها من التواصل بشكل فعال مع طيف واسع من العملاء والضيوف، والاستفادة كذلك من البيئة الداعمة التي تعزز من الابتكار والتعاون. وترحب القرية العالمية بالمفاهيم المبتكرة في أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام والمطاعم المتخصصة والمقاهي ومتاجر التجزئة وأجنحة الدول، لتكون بمثابة بوابة يمكن النفاذ من خلالها لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إتاحتها الدعم والموارد اللازمة لنمو الشركات والأعمال التجارية.

وتتيح المشاركة في الموسم 29 للقرية العالمية للشركات ورواد الأعمال فرصة عرض منتجاتهم وابتكاراتهم أمام الملايين من الضيوف من ذوي الخلفيات المتنوعة، فسواء كانت شركة قائمة تسعى إلى توسيع شريحة المستهلكين، أو رائد أعمال طموحاً يتطلع إلى إنشاء قاعدة سوقية، فإن القرية العالمية تتيح بيئة مشجعة على النمو والتوسع.

وتتضمن قائمة الفئات المتاحة خلال الموسم 29 للقرية العالمية، كلاً من أجنحة الدول والأسواق المفتوحة والمطاعم والمقاهي والأكشاك والعربات وخدمات الضيوف ومتاجر التجزئة. هذا ويمكن للجهات الراغبة في الانضمام للموسم 29 تسجيل اهتمامها لجميع الفئات.

وتتيح الفئات التي طرحتها القرية العالمية منصة فريدة للشركاء لاستعراض منتجاتهم وأفكارهم أمام الملايين من الضيوف، بما يفتح المجال أمامهم لتكوين شراكات فاعلة مع مجتمع الأعمال في القرية العالمية.