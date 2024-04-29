منتسبو «ربع قرن» يحققون إنجازاً بـ «روبوتات استثنائية»

نجح منتسبو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تصميم وإنشاء روبوتات استثنائية، قادرة على الغوص لتنفيذ مهمات تحت الماء، مكّنتهم من الفوز بمراكز متقدمة في مسابقة «Seaperch» الإقليمية للغواصات الآلية (غرب آسيا) 2024، التي نظمتها جمعية الروبوتات والأتمتة، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال، واستضافتها جامعة خليفة أخيراً في أبوظبي.

وشاركت مؤسسة ربع قرن بثلاثة فرق من منتسبي مركزي ناشئة خورفكان وناشئة كلباء، الذين نجحوا في إنجاز مشاريع لغواصات آلية تُدار عن بُعد، وفقاً لمنظومة التحكّم الآلي، وتنافسوا مع العديد من الفرق على المستوى الإقليمي في التحديات الفنية والعمليات البحرية.

وفازت فرق مؤسسة ربع قرن بالمركزين الثاني والثالث في فئة المرحلة الثانوية، إضافة إلى جائزة «أفضل فريق في المهمة العملية»، وجائزة «روح البحار».

وتأهل الفريق الفائز بالمركز الثاني إلى المشاركة في مسابقة «SeaPerch» العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة، نهاية مايو المقبل، لبراعته في تقديم أداء فني استثنائي وقيادة استراتيجية مبدعة.

كما حصد المنتسبون المركز الثاني في فئة المرحلة الإعدادية، علاوة على جائزة «أفضل فريق في المهمة العملية».

وتكونت فرق مؤسسة ربع قرن من المنتسبين: سالم أحمد سالم الكعبي، وحمدان إسماعيل البيرق، ومحمد حسن محمد الكعبي، ومحمد سيف محمد النقبي، ومحمد عبدالله النقبي، إلى جانب خالد هاشم مراد موسى أحمد، وعبدالله فيصل النقبي، وذياب أحمد البلوشي، وحمد أنور أحمد البلوشي.