«منتدى صون التنوع الحيوي» في ضيافة سفاري الشارقة

تنطلق في الخامس من فبراير المقبل النسخة الـ23 لمنتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية، والذي سينظم للسنة الثانية على التوالي في سفاري الشارقة بمدينة الذيد، بمشاركة أكثر من 100 خبير وباحث متخصص في المجال البيئي والتنوع الحيوي يمثلون العديد من دول العالم، ويسلطون الضوء من خلال جلساته على عدد من الموضوعات البيئية الراهنة.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة هنا سيف السويدي، إن «تنظيم هذا المنتدى السنوي يأتي تأكيداً على أهداف الهيئة ورسالتها في المحافظة على البيئة واستدامة تنوعها الحيوي، وسعيها الدائم نحو تسخير كل الأفكار والرؤى، واستثمار الموارد والجهود ونشر وتبني أفضل الممارسات البيئية على صعيد المؤسسات والأفراد في سبيل الوصول إلى هذه الغاية».

وسيتناول المنتدى خلال جلساته، التي تتواصل حتى الثامن من فبراير المقبل، محاور عدة في الشأن البيئي، منها كيفية استعادة الحياة البرية، وإعادة إدخال أنواع متعددة، وعلم الوراثة الحفظية، واستعراض إنجازات برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية.