منتجعات حتّا و"حتّا وادي هب" تسجّل رقماً قياسياً جديداً مع 200 ألف زائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي القابضة، انطلاق الموسم الخامس لمنتجعات حتّا وحتّا وادي هب اعتباراً من 15 سبتمبر 2022، استكمالاً للنجاح المبهر المُحقَّق في الموسم الرابع الذي رحّب بأكثر من 200 ألف زائر من 125 جنسية مختلفة على مدار ثمانية أشهر . وتماشيًا مع رؤية الإمارة لخلق الفرص وإتاحة المجال لروّاد الأعمال والشباب لطرح مشاريعهم في حتّا ، شهد الموسم الرابع أيضاً زيادة بنسبة 32٪ في عدد الشركاء من مجتمع حتّا المحلي ليصل عددهم الإجمالي إلى 25 شريكًا رئيسيّاً ، والذين يساهمون اليوم بشكل أساسي في تطوير السياحة البيئية في حتّا.

وجاءت زيادة أعداد الزوّار تتويجاً للجهود المبذولة والتي تمثّلت في طرح أنشطة وتجارب إقامة جديدة بما فيها "حتّا كارافان بارك" و"حتّا دوم بارك" التي تم إضافتهما إلى هذه الوجهة الساحرة إلى جانب "منتجع دماني لودجز" و"منتجع سدر تريلرز" الذي تم افتتاحهما مسبقاً، ممّا يعطي الزوار فرصاً أكبر للاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلاّبة في حتّا وغير ذلك من الأنشطة والمغامرات المفعمة بالمرح. وللمرة الأولى خلال صيف هذا العام، ستسمر أنشطة حتّا كاياك ومغامرات مسارات المشي الجبلي والدراجات الهوائية.

الأنشطة الصيفية

توجِّه منتجعات حتّا وحتّا وادي هب الدعوة لعشّاق المغامرة والباحثين عن جولات مُلهِمة مليئة بالتحدي، من خلال مسارات المشي الجبلية والدراجات الهوائية الممتدة بطول إجمالي يصل إلى 32.6 كم وتتوزّع إلى 5 طرق مختلفة كي تتناسب مع مستوى وخبرة المتنزِّه سيراً على الأقدام وراكبي الدراجات من المبتدئين وحتى محترفي المشي والجري على الطرقات الوعرة. ويمكن للزوّار استكشاف المساحات الجبلية والطبيعة الساحرة، إمّا باستخدام دراجاتهم أو استئجار درّاجة هوائية من هوبرز، متجر الدراجات الجبلية في حتّا وادي هب.

ولا تكتمل مغامرات حتّا إلاّ بتجربة ركوب قوارب التجديف "حتا كاياك" في البحيرة الساحرة خلف سد حتّا، والتي ترحّب بالزوّار يومياً من 7:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً، و3:00 بعد الظهيرة إلى 9:00 مساءً. وتتوفّر مجموعة واسعة من قوارب التجديف "الكاياك" بما فيها القوارب المجهّزة ببدالات والدراجات المائية وقوارب كهربائية على شكل أقراص الدونَت، مما يقدّم تجربة غامرة لكل من ينشد قضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.

الموسم الجديد

يشهد الموسم الجديد إضافة نشاط مميّز إلى مجموعة التجارب والأنشطة الرائعة التي يقدّمها مركز الأنشطة الرئيسي في حتا المعروف باسم"حتّا وادي هب" وهي "مغامرة مسارات الجبال متعددة الأغراض" الجديدة التي تلبي تطلعات الصغار والكبار.

وستستمر الأنشطة الخارجية الحالية خلال الموسم الخامس، ويشمل ذلك رماية الأسهم بالقوس والمسارات الانزلاقية ورمي الفأس وركوب دراجات السكوتر الجبيلة "روفرز" وهي درّاجات إلكترونية رباعية العجلات للطرقات الوعرة بالأضافة إلى تجربة التحليق المظلّي، وركوب الجمال والأحصنة، وغيرها من التجارب الباعثة على المرح والمتعة إلى جانب خيارات الإقامة المتنوّعة. كما توفّر منتجعات حتّا عربات طعام ومرافق للشواء وغيرها من المطاعم التي تقدّم أطباقاً من المطبخ المحلي للزوّار بينما يستمتعون بالمناظر والأجواء الآسرة في حتّا.

اكتسبت حتّا خلال السنوات الماضية شهرة واسعة وأصبحت من أكثر الوجهات المعروفة بالسياحة البيئيّة والتي ينشدها عشّاق المغامرات والتجارب الشيّقة في المنطقة، إذ تجمع بين خيارات الضيافة والتجزئة والتنقل، لتقدِّم بذلك تجربةً فاخرة ومتنوعة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، لاسيما في منتجعات حتّا وحتّا وادي هب الممتدة على مساحة تزيد على 4,263,000 قدم مربعة من إجمالي المنطقة. وقد ساهمت دبي القابضة بدور ٍمحوري في تعزيز الإمكانات السياحية والاستثمارية في حتّا انسجاماً مع طموحات خطة دبي الحضرية 2040 والتزاماً بتنفيذ رؤية صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تفعيل مشاركة مشاريع المجتمع المحلّي وروّاد الأعمال والشباب.

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