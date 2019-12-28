أفراح الراشدي والعامري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقام سعيد بن كرامة آل عفيدر الراشدي، وأحمد بن كرامة آل عفيدر الراشدي، حفلاً بمناسبة زفاف أنجالهما شنفر بن سعيد الراشدي إلى كريمة أحمد بن عبيد بن البخيت العامري، ومحمود بن سعيد الراشدي إلى كريمة سالم بن صالح آل عفيدر الراشدي، وعزام بن أحمد الراشدي إلى كريمة سعيد بن كرامة آل عفيدر الراشدي، وسالمين بن سعيد الراشدي إلى كريمة أحمد بن كرامة آل عفيدر الراشدي. وحضر الحفل، الذي أقيم بصالة الوثبة في بني ياس بأبوظبي، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والضباط. وتخللت الحفل عروض فنية شعبية وتراثية.