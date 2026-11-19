أطلقت مجموعة «أ.ر.م القابضة» كتاب «تاريخ مستقبل دبي»، آخر الأعمال التي دعمها المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله،. ويأتي إطلاق الكتاب تكريماً لذكراه، ووفاء لإرثه، وتقديراً لدعمه توثيق مسيرة دبي العمرانية.

ويتزامن إطلاق الكتاب مع انطلاق فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، ويوثّق مسيرة تطور دبي، ويُبرز كيف جعلت قيادتها من استشراف المستقبل نهجاً لبناء الإمارة، ومن الطموح مشروعات وإنجازات رسخت مكانتها العالمية، ويستعرض القرارات التي سبقت بها دبي عصرها، وكيف أسست، منذ مراحل مبكرة من تاريخها، لمقومات نهضتها عبر استباق التحولات، والاستثمار في الفرص، لتصنع مستقبلها برؤية واضحة وإرادة لا تعرف المستحيل.

ويُبرز الكتاب رؤية باني دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، الذي أرسى أسس نهضتها الحديثة، وأدرك أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتهيئة مقومات النمو للأجيال المقبلة.

وتتواصل هذه الرؤية في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل صناعة المستقبل محوراً لتطوير دبي، من خلال استشراف التحولات، وتبنّي الأفكار الجديدة، وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات تفتح آفاقاً أوسع للتنمية، لتواصل دبي مسيرة بناء تستند إلى إرثها، وتستبق متطلبات المستقبل، وتؤسس لمراحل جديدة من الازدهار.

ويستهل الكتاب صفحاته، وهو من تأليف أحمد وراشد بن شبيب، بكلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م القابضة»، محمد سعيد الشحي، ويوثّق مسيرة دبي العمرانية من خلال شهادات ومقابلات وخرائط ورسومات.