«ميركاتو» يكتسي بحلة موسم الأعياد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل مركز ميركاتو بموسم الأعياد، إذ اكتسى بالزينة ويقدم العديد من الفعاليات للزوار، من بينها عروض ومفاجآت تجعل احتفالية الأعياد تجربة لا تنسى. وتستمر احتفالات الأعياد في «ميركاتو» حتى يوم 24 ديسمبر، إذ يستمتع الأطفال بمشاهدة العروض المسرحية المميزة المستوحاة من أجواء الأعياد، وتتضمن العروض قصة أرض العجائب التي تضم العديد من الفقرات المضحكة وألعاب الخفة، وسيقدم الساحر فيل أفضل عروض الخفة، بالإضافة للعديد من المشاهد الفكاهية. أما محبو القصص من الأطفال فسيقضون وقتاً ممتعاً برواية القصص برفقة إيما. ويقدم ميركاتو العرض الاستعراضي الراقص «الرقص على الثلج» المستوحى من أجواء الشتاء للعائلة والأطفال معاً، وسيتسنى للأطفال لقاء سانتا والأقزام والتقاط الصور التذكارية احتفالأَ بالعيد. كما يقدم عرض «المشي على العصي والبهلوان» في جميع شوارع «ميركاتو»، ويتاح للأطفال إظهار مواهبهم الفنية من خلال ورش العمل الفنية الخاصة بالأعياد.